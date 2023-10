Luis Rojas Marcos: "La salud es el estado de completo bienestar físico, psicológico y psiquiátrico. Olvidamos la parte emocional"

Todos los reconocimientos, los puestos de responsabilidad en la red sanitaria de Nueva York o el conocimiento divulgado en libros y artículos no han impedido que el psiquiatra Luis Rojas Marcos se pusiera "nervioso" al recoger este martes de manos de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, el I Premio 20 Minutos por su brillante trayectoria. Este sentimiento, que no ha tenido problema en reconocer, no ha sido el único de los que ha citado en un discurso de agradecimiento trufado de referencias a los grandes temas de su carrera, el optimismo ante la adversidad, la necesidad de prestar la atención que se merece la salud mental o la voluntad personal que ayuda a atravesar situaciones de incertidumbre.

"La definición de la OMS de salud es el estado de completo bienestar físico, psicológico y psiquiátrico. Nos olvidamos de la parte emocional", ha afirmado Rojas Marcos antes de apuntar que "hay que preguntar al paciente". Echando la vista atrás y después de décadas de tratar a personas conscientes y no conscientes de tener una enfermedad mental y con más y menos medios para tratarse, el doctor ha afirmado también que en salud mental "hemos avanzado muchísimo", introduciendo elementos como los beneficios del ejercicio físico o la calidad de vida.

Aún así, hay factores que acechan a la salud mental y Rojas Marcos ha querido resaltar el de la "incertidumbre" cuando "se quiebra" el "sentido del futuro", un concepto "relativamente nuevo" y que ha defendido como "esencial en nuestro equilibrio mental". Lo tienen, ha afirmado, tanto los niños de pocos años, "hablando de qué harán mañana", o los adultos, cuando "hablan de qué van a hacer este fin de semana o el mes que viene".

La quiebra de este sentido del futuro es uno de los motivos que pueden provocar lo que Rojas Marcos ha llamado "una situación de adversidad". En este caso y fiel a lo que ha predicado durante toda su carrera, apeló "al el optimismo en psicología" que debe salir de uno mismo. "Voy a localizar el centro, me voy a informar de si yo puedo hacer algo para superar mi situación".

Para enfatizar la importancia de la voluntad, Rojas Marcos ha terminado recordando lo que un amigo explorador, que en los años 90 hacía expediciones al Polo Norte, le dijo después de uno de sus viajes. "Mira, Luis, para sobrevivir en la nieve influye la preparación, el equipo, pero lo que separa a los vivos de los muertos no es lo que llevas en la mochila, sino en la mente".