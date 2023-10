La Unión Europea pierde la "oportunidad histórica" de firmar la paz entre Armenia y Azerbaiyán en la Cumbre de Granada

Lo que se esperaba que fuera una fotografía para la historia se ha convertido en un jarro de agua fría para la diplomacia europea. La Alhambra se había engalanado para recibir este jueves en la Cumbre de Europa que se celebra en Granada a los líderes de Armenia y Azerbaiyán. Iba a ser la primera vez que ambos mandatarios se verían las caras desde que el pasado 28 de septiembre se anunciara la disolución del Estado de Nagorno Karabaj. La guerra en el enclave parece haber llegado a su fin, no así el conflicto entre armenios y azeríes. Más de 100.000 refugiados karabajíes y cerca de tres millones de armenios aguardaban con impaciencia lo que este jueves se iba a firmar. Sin embargo, a menos de 24 horas del esperado encuentro, la delegación de Azerbaiyán anunciaba que el presidente, Ilham Aliyev, no acudiría.

Aliyev, que había calificado de "oportunidad histórica" la posible firma de un tratado de paz, no ha dado explicaciones sobre la cancelación. Aunque al principio los medios hablaron de un resfriado, poco después la agencia APA aseguraba que la decisión se debía a discrepancias con Francia y Alemania, principales mediadores. Según este medio, ambos países se opusieron a la participación en la reunión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aliado de Azerbaiyán.

Otro posible detonante fue la declaración de la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, que había denunciado este martes desde Armenia los "crímenes" azeríes en Nagorno Karabaj. Además, Colonna aseguró que París había dado el visto bueno a la firma de un acuerdo de suministro de armas a Armenia para garantizar la seguridad del país ante la amenaza azerí.

Mientras todo este polvorín diplomático sucedía, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, confirmaba su visita a Granada y "lamentaba que la reunión no se fuera a celebrar". "Esperamos que el documento conceptual que está sobre la mesa se firme en el momento oportuno. Estoy listo para firmar ese tratado (de paz) y lamento mucho que mañana no tendré la oportunidad de anunciar que se tomó esta decisión tan importante", afirmó.

La UE espera seguir mediando en el conflicto

Desde la Unión Europea lamentan que "se pierde una buena oportunidad" de tranquilizar la situación entre armenios y azeríes, y consideran "un error" la ausencia del presidente Aliyev en la cumbre, pero mantienen su idea de mediar en la situación, aunque tenga que ser en futuros encuentros. "Nuestro objetivo es mantener buenas relaciones con las dos partes", apuntan de forma parca fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. Ponen como ejemplo de esto la oferta de ayuda humanitaria que ha hecho la Comisión Europea, además del mensaje de apoyo de la presidenta Ursula Von der Leyen.

Y es que al menos en Granada la UE cierra la puerta a generar un papel importante como mediador en conflictos, en un modelo como el que está aplicando entre Kosovo y Serbia, con el matiz de que estos dos países ya están en la órbita del bloque como candidato potencial y como candidato a la adhesión respectivamente. Con Armenia y Azerbaiyán, clásicos en la órbita de Putin, Bruselas asume que es y será más complicado.

Lo que sí esperan mantener es la buena relación energética con Bakú. Mediante un memorando firmado el pasado mes de abril por el presidente azerí y la presidenta de la Comisión Europea, se espera que para 2027 el país asiático suministre a Europa al menos 20.000 millones de metros cúbicos de gas fósil al año. Tras este acuerdo, Von der Leyen no dudó en calificar a Azerbaiyán como "un socio crucial y fiable para la seguridad del suministro europeo".

Ahora, con la guerra en Ucrania, "Europa ha reforzado los lazos con Azerbaiyán porque es un país rico en petróleo y tienen que sustituir todo el gas que recibía de Rusia", asegura a este medio Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Un acercamiento que ha recibido fuerte críticas por las denuncias de violaciones de derechos humanos y falta de libertad de expresión en Azerbaiyán.

Por otra parte, Alonso reconoce que los intereses europeos con Armenia tienen más que ver con lo histórico que con lo comercial. "Por un lado está la cuestión religiosa, pues fue el primer país que se convirtió al cristianismo. Por otro lado, está la cuestión más reciente del reconocimiento del genocidio armenio y el gran número de armenios que están en Europa, sobre todo en Francia", añade el profesor.

La influencia de la diáspora armenia en todo el mundo, pero en especial en Francia, puede estar detrás del interés de Paris no solo de mediar, sino de dar a entender (con el viaje de Colonna a Ereván) que apoyan a los armenios frente a los ataques azeríes de Nagorno Karabaj. "Europa no ha protegido suficientemente a los armenios y ha estado desaparecida en esta fase del conflicto. Allí queda ese regusto bastante amargo de que no les han ayudado cuando lo necesitaban. Es posible que Macron pueda tener alguna dificultad con el lobby armenio de Francia", reconoce Alonso.

Un acuerdo de paz que podría llegar

Ambas partes parecen interesadas en firmar la paz, aunque todavía tienen tensiones por resolver, como la intención azerí de crear un corredor terrestre con Turquía a través del sur de Armenia. Según Aliyev, la no intervención del Ejército armenio en la operación que lanzaron para terminar de hacerse con Nagorno Karabaj ha allanado el camino a la paz. Tras hacerse con el territorio, Azerbaiyán apostó rápidamente por "poner fin al largo antagonismo". Está por ver como reaccionará a la cesión definitiva del enclave la población karabají; más de 100.000 personas que ya se preparan para convertirse en nuevos ciudadanos de Armenia.

Mientras tanto, la diplomacia sigue en marcha para lograr en un futuro cercano el acuerdo definitivo. Lo que es seguro es que este jueves la Unión Europea no podrá presumir de mediadora internacional. Y que en La Alhambra se quedará el marco vacío de una foto histórica que nunca se hará.