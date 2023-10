La tragedia de Murcia da la vuelta al mundo: así la recoge la prensa internacional

El incendio producido en la madrugada de este domingo en la discoteca de Murcia, en el que han muerto al menos 13 personas y cuatro han resultado heridas por inhalación de humos, ha dado la vuelta al mundo y varios periódicos internacionales han recogido la noticia en sus portadas digitales.

En Estados Unidos, The New York Times titula "Al menos 13 muertos en un incendio en una discoteca en España", mientras que The Washington Post escribe "un incendio en una discoteca en la ciudad de Murcia, en el sureste de España, mata a 13 personas".

Asimismo, el suceso figura en la web del canal de televisión CNN que ha publicado "13 muertos en el incendio de discoteca más mortífero de España en décadas mientras los rescatistas buscan más víctimas".

Los medios franceses también se han hecho eco de la tragedia y Le Monde publica "En España, un incendio en una discoteca en Murcia causa al menos trece muertos" acompañado de varias imágenes del suceso.

En Italia, han dado mayor relevancia a lo sucedido y tanto el Corriere della Sera como La Repubblica han incluido videos del incendio en la discoteca redactando "España, incendio en una discoteca en Murcia: 'Al menos 13 muertos y cuatro heridos'" y "España. incendio en una discoteca en Murcia: al menos 13 muertos. El audio de la víctima a la madre: 'Me muero, te amo'", respectivamente.

Por otro lado, en Reino Unido The Guardian ha compartido la noticia con el titular: "Al menos 13 personas mueren en un incendio en una discoteca española". En la BBC ha sido la noticia de apertura en su edición digital.

El fuego comenzó a las 6.00

El incendio comenzó a las seis de la madrugada de este domingo en las salas Fonda, Teatre y Golden, en la zona de Atalayas, al este de Murcia, donde se desplazaron los bomberos de la localidad.

Tal y como recoge este medio, el techo de la discoteca ha colapsado y se ha derrumbado por completo cuando los bomberos llevaban ya una hora trabajando en el lugar de los hechos.

Testigos que estaban en la zona explicaron que había un cumpleaños en este negocio, en el que participaban una veintena de personas, de las que ocho estaban en paradero desconocido. Tampoco se sabía nada de una novena persona, una trabajadora del negocio.

Respecto a las causas del incendio, tanto las autoridades como la Policía se han manifestado con mucha cautela, aunque en un principio se barajó la hipótesis de que el fuego se originó en el cortocircuito de uno de los focos del local, cuyos materiales inflamables fueron determinantes para la propagación del fuego, que según todos los testigos, fue muy rápida.