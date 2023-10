"Nos vamos a morir. Mami la amo": el último audio de WhatsApp de una de las víctimas del incendio de Murcia

El trágico incendio en tres discotecas de Murcia, que por ahora ha dejado siete víctimas mortales, está mostrando también historias desgarradoras, como la del último audio de una de las víctimas de la catástrofe.

Tal y como recogió la radio pública de la Región de Murcia, Onda Regional, en la puerta de la discoteca se encontraba Jairo, padre de una de las jóvenes desaparecidas.

Este hombre explicó que su hija, de 28 años, había acudido a una fiesta de cumpleaños desde la localidad de Caravaca de la Cruz, y reprodujo un audio que la chica envió a su madre, a las 6:06 de la madrugada, en la que se la escucha decir: "Nos estamos quemando. Vamos a morir. Mami la amo".

El teléfono de la joven no volvió a dar señales después de ese audio, en el que se escuchan también gritos de fondo, y su coche seguía aparcado en las proximidades de la discoteca, por lo que se cree que no salió. Aún no está confirmado si la joven es una de las víctimas localizadas por los bomberos.

Los avisos se recibieron sobre las 6:00 de la mañana y al lugar se desplazaron 40 efectivos de bomberos repartidos en 12 vehículos. Ante la gravedad del incendio llegaron a solicitar la participación del helicóptero de emergencias, que no llegó a intervenir.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos se adentraron en el interior de la discoteca, donde encontraron los cadáveres de las víctimas.