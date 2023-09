Óscar Puente señala al hombre que le acosó en el AVE: "Este es el neonazi que me ha atacado hoy en el tren"

"Este es el neonazi que me ha atacado hoy en el tren" han sido las palabras con las que Óscar Puente, diputado del PSOE, ha denunciado públicamente a Lucas Burgueño, el hombre que ha protagonizado un episodio de acoso hacia el político durante la mañana de este viernes.

"El sr. Miguel Tellado está ya tardando en presentar su acta de diputado, por justificarlo. Y el sr. Feijoo esta tardando en pedírsela", ha continuado exigiendo Puente en un post de X (antes Twitter) en el que, además, ha añadido las fotografías del pasajero.

Según se puede leer en las capturas compartidas por el diputado, pertenecientes a diferentes medios de comunicación, este no ha sido un hecho aislado: Burgueño había sido detenido hace dos semanas por agredir a otro hombre.

En una publicación posterior, el diputado ha citado el post de un periodista en el que aparecía capturado un mensaje de odio. "Sabiendo que Óscar Puente viene en AVE a Madrid, podemos esperarle a la salida para darle una paliza", exclamaba el mensaje.

"Que no se moleste", indicaba Puente en respuesta al periodista, que mencionaba la posibilidad de que el usuario eliminara su perfil de las redes sociales. "Los tuits ya están certificados. Ya no tiene arreglo", ha concluido.

"¿Qué le parece lo de Puigdemont?" ha sido la pregunta que ha desatado la polémica. En un intento por obtener una respuesta del diputado afectado, el pasajero se dirigió directamente a él preguntándole, de manera continuada, cuál era su opinión acerca de los últimos acontecimientos relacionados con el expresidente de la Generalitat.

Por su parte, el también exalcalde de Valladolid se ha mostrado contundente: "No te voy a contestar, no te pongas delante de mi", ha advertido al pasajero. Además, ha solicitado reiteradamente al personal de AVE que se realizara una llamada a la policía, ya que no estaba dispuesto a "viajar con este señor".

"¿Quién se cree usted?", ha insistido Burgueño, que mantenía que solo quería conocer la opinión del político. "Un diputado del parlamento español", ha concluido Óscar Puente.

Finalmente, el altercado se ha saldado con 45 minutos de retraso en la salida del AVE, del que finalmente ninguno de los protagonistas fue desalojado. Sin embargo, la seguridad del vehículo sí se vio en la obligación de avisar a las autoridades, puesto que la actitud del atacante no cesó durante el viaje.