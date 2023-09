Este tipo de transferencias entre familiares podría acabar en una multa de Hacienda

A la Agencia Tributaria no se le escapa ni una. Su función es, entre otras, combatir el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la evasión de impuestos, y para lograrlo, cuenta con múltiples herramientas de vigilancia. Su relación con los bancos en este asunto es primordial. Con ellos, identifica qué movimientos realizan los usuarios y analiza los que pudieran resultar sospechosos. Por eso deberías tener cuidado con algunas de tus transferencias.

Las entidades bancarias deben informar, e informan, de cualquier actividad inusual en las cuentas de sus clientes. Así, depositar grandes sumas de dinero o recibirlas, son acciones que activarán todas las alertas en Hacienda, y tarde o temprano, te tocará dar explicaciones, y la excusa de 'no saberlo' no te exculpará, tal y como se recoge en el artículo 6 del Código Civil, "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento".

¿Cuánto dinero puedo mandar o recibir de un familiar?

Las transferencias, como casi todo en la vida, también tienen límites. Cuando enviamos dinero a un hijo, primo o tio, e incluso si recibimos dinero de nuestros padres, debemos tener en cuenta que a partir de una cantidad, Hacienda tendrá el ojo puesto en nosotros.

En el caso del dinero que entra o sale de España, se deberá notificar a Hacienda cuando este sea por importes iguales o superiores a los 10.000 euros o su equivalente en otra moneda.

Por su parte, en las transferencias entre familiares dentro de España, se deberá notificar a Hacienda cuando estos sean igual o superior a los 100.000 euros.

Además, los bancos tienen la obligación de notificar Hacienda los ingresos y retiradas de dinero en efectivo por importes superiores a los 3.000 euros, los préstamos y créditos con un saldo a 31 de diciembre superior a 6.000 euros y las operaciones realizadas con cheques por un importe superior a 3.005,06 euros.

¿Y si es una donación?

Si la transferencia proviene de una donación, es posible que se tenga que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La cantidad de impuesto varía según la Comunidad Autónoma, aunque en muchas ocasiones, no es necesario pagar impuestos hasta ciertas cantidades. Además, cuando la donación sea en dinero en efectivo y no genere plusvalía, el donante quedará eximido de declararla en el IRPF.