Cómo evitar las multas de hasta 2.500 euros de Hacienda por realizar transferencias bancarias

Hacienda se encarga de controlar todos los movimientos bancarios y las transacciones que realicemos, siempre que se superen ciertos límites. Cada vez es más común el uso de 'apps' como Bizum para el traspaso de dinero de forma rápida y, aunque es cierto que los movimientos de pequeñas cantidades de dinero no suponen un problema, con las grandes cantidades sí hay que tener ciertas precauciones en su declaración.

La Agencia Tributaria, con el propósito de detectar cualquier operación fraudulenta, puede iniciar una investigación de aquellas cantidades que superen los 10.000 euros, puesto que deben ser declaradas. Asimismo, las entidades bancarias y financieras deberán informar al organismo público de los pagos y cobros en de efectivos cuando las cuantías superen los 3.000 euros, según recoge la Ley 7/2012.

Qué hacer para declarar este dinero

Según recoge el periódico económico La Información, el Ministerio de Hacienda controla nuestros movimientos bancarios para evitar el blanqueo de capitales y, por ello, la Ley 10/2010, del 28 de abril, determina un límite de 6.000 euros para las transferencias.

En el caso de no comunicar a la Agencia Tributaria las transferencias que superen estos límites, se pueden aplicar sanciones económicas que varían del 2% al 25% del importe no declarado. Por tanto, para un movimiento no declarado de 10.000 euros, la multa podría ascender a 2.500 euros.

¿Y qué se puede hacer para evitarlo? Según la normativa vigente, se deberá cumplimentar el modelo S1, disponible en la web de la Agencia Tributaria, en el que se especificarán los datos de la transferencia. Esto es, el receptor o beneficiario, el origen de dicha cantidad de dinero y el destino, entre otros conceptos.