Los 'trucos' de Hacienda para encontrar alquileres no declarados

El mes de septiembre no solo es un inicio de curso a nivel escolar, sino también el comienzo de un nuevo ciclo en el mercado de los alquileres. Los contratos crecen especialmente durante este mes gracias a los estudiantes universitarios, pero también a trabajadores que optan por cambiar de vivienda. Todos estos nuevos contratos de alquiler deberán declararse de forma obligatoria en la próxima campaña de la Declaración de la Renta y, en caso de no hacerlo, Hacienda trabaja para descubrir esos alquileres no declarados a la Agencia Tributaria.

Este organismo lleva desde el año 2016 notificando a los contribuyentes para que declaren las rentas obtenidas gracias al arrendamiento de viviendas y otros inmuebles, ya que se consideran rendimientos del capital inmobiliario y deben ser incluidos anualmente en la declaración del IRPF, tal y como recuerdan desde Idealista.

En este sentido, la Agencia Tributaria estima que en los últimos siete años se incorporaron más de 1,18 millones de declaraciones que afloraron rendimientos inmobiliarios que no habían sido declarados.

Para poder vigilar mejor este tipo de arrendamientos sin declarar, Hacienda echa mano de sus inspectores, que llevan a cabo un trabajo a pie de campo y en colaboración con otras administraciones.

De este modo, las Comunidades Autónomas ofrecen información sobre las fianzas incluidas en los depósitos de fianzas en los organismos de vivienda autonómicos, un paso obligatorio cuando se lleva a cabo un contrato de arrendamiento, tal y como indica la propia Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Asimismo, los certificados de eficiencia energética también son una buena pista para la Agencia Tributaria a la hora de saber si una vivienda está siendo arrendada o no. Otra 'artimaña' consiste en analizar las resoluciones definitivas de ayudas concedidas por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Y no solo eso: Hacienda también puede cruzar el suministro de la luz o el consumo de agua para saber si una vivienda supuestamente vacía es, en realidad, una vivienda alquilada de forma irregular.

Por último, la vigilancia a través de portales inmobiliarios o de los bancos es otra práctica muy habitual de los inspectores de Hacienda para tratar de descubrir arrendamientos en negro, que suponen un 40,8% del total de arrendamientos que hay en España, según los datos de Gestha, el sindicato de los Técnicos de Hacienda.