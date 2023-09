La distancia entre Ginés Corregüela y su hija Miriam pudo palparse durante la participación del llamado 'rey de los bocadillos' en Supervivientes, y parece que siguen teniendo una mala relación, pues la joven se casó este fin de semana con su novia Sendy y no invitó a su padre.

La exconcursante de Vaya vacaciones dio el 'sí, quiero' el pasado 22 de septiembre en Úbeda (Jaén) en la que fue una "boda perfecta", tal y como la definió. Sin embargo, hubo una notable ausencia: Ginés no estuvo, algo que a la novia no le importó.

"Siempre quise que mi madre me llevase al altar, es la única que ha estado conmigo siempre", declara Miriam a Lecturas. "No he notado ninguna ausencia por parte de mi padre. Al que me hace daño, lo aparto. Me ha hecho daño todo este año".

La joven, que comenzó siendo una de las defensoras del tiktoker en plató, terminó por criticarle ante las declaraciones que estaba haciendo sobre su madre, Isabel Hurtado, y ante su actitud con Yaiza Martín, su antigua amante y actual pareja. Este distanciamiento se trasladó a los programas durante y después del reality, y parece que siguen sin tener relación.

Aun así, Ginés Corregüela acudió un día después al plató de Fiesta y lloró al ver una foto del enlace: "No tengo palabras ahora mismo, me hubiera gustado estar. Le hubiera dicho que está muy guapa. Estoy enfadado por las cosas que se han dicho, lo viví con mis padres y Yaiza sabe que, cada vez que se iba acercando la hora, no podía parar de gritar y de llorar, pensando en el momento".

"Sé que seguro ha pensado en mí y su pareja más todavía", añadió el tiktoker. Pero parece que ella no piensa igual. "Si llorara realmente, me hubiese llamado para hablar conmigo, no vas a la tele a llorar", contesta Miriam en la citada revista. "Él solo se ha alejado. No lo eché de menos, no lo necesitaba allí. Estoy acostumbrada a su ausencia desde que nací".

La joven, que tuvo una boda con 120 invitados, también habló de otros aspectos de su relación, como que quiere ser madre pero su pareja no. "He adelgazado 17 kilos y he sufrido mareos y vértigos. La carga emocional brota por algún lado", asegura, en referencia a la presión que ha tenido por esta fecha tan importante.