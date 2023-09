Los motivos por los que puede haber una segunda votación en una sesión de investidura

La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo afronta hoy el primer trámite decisivo con la votación de este miércoles, en la que el candidato deberá lograr una mayoría absoluta de la Cámara (176 votos favorables), algo que parece improbable al no reunir el PP los apoyos necesarios para ello.

¿Qué ocurrirá si Feijóo no consigue ser investido en esta primera votación? La respuesta se encuentra recogida por el artículo 99 de la Constitución y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, que establecen el procedimiento que rige la sesión de investidura desde 1978.

Este es el motivo de una segunda votación

El artículo 99 de la Constitución, dentro del Título IV "Del Gobierno y de la Administración" se establece que "de no alcanzarse dicha mayoría" absoluta en una primera votación, "se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple". Así se dispone también en el artículo 171 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, el único supuesto en el que se contempla una segunda votación en una sesión de investidura es que el candidato no consiga mayoría absoluta en la primera votación, siguiendo así lo dispuesto por la ley.

¿Podría haber más de dos votaciones?

Sin embargo, el Reglamento de la Cámara contempla en el artículo 88 del Capítulo IV, que recoge el proceder de la Cámara Baja en las votaciones, se establece que "Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiese aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechada la proposición que se trate".

Nunca en la historia se ha producido un empate en la sesión de investidura. Sin embargo, de producirse, este artículo 88 de la votación no aplicaría, ya que el artículo 99 de la Constitución especifica que el candidato necesita una mayoría simple, por lo que, de no obtenerla, no se entendería "investido de la confianza de la Cámara", según lo dispuesto por la ley.