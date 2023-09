Cara a cara entre Illa y Aragonès tras pedir la negociación de un referéndum antes de 2027

El turno de réplicas al discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Debate de Política General, DPG, se inicia esta mañana con la intervención del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa. El jefe de la oposición tendrá que trasladar a Pere Aragonès cuál es su postura ante la petición ayer de una negociación para fijar unas “reglas de juego reconocidas y acordadas por las partes" para llegar a celebrar un referéndum antes de 2027, cuando acabará la próxima legislatura que ha de iniciarse ahora y que posiblemente estará presidida por Pedro Sánchez en caso de lograr los apoyos necesarios, entre ellos los del partido de Aragonès, Esquerra Republicana.

En definitiva, Pere Aragonès ya hizo una petición similar en el DPG del año pasado, cuando reclamó un "Acuerdo de Claridad" al estilo del que se firmó en Canadá para afrontar la cuestión de la soberanía de Quebec. En aquel momento, Salvador Illa no insistió demasiado en el tema, e incluso, y tras ceder el Govern en algunas de las peticiones que hacían los socialistas, el líder del PSC no tuvo ningún problema en apoyar unos presupuestos que significaron entonces un oxígeno imprescindible para Aragonès, y s puede decir que le salvó el mandato.

Pero lo que en aquella ocasión fue una sugerencia, en esta ocasión se ha convertido en una exigencia, concretamente, el presidente de la Generalitat ha asegurado que "el próximo presidente se ha de comprometer a encontrar la vía para que en los próximos cuatro años Catalunya pueda decidir sobre su futuro, incluida la independencia". De momento, en su respuesta en rueda de prensa al discurso de Pere Aragonès. la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, prefirió mantenerse al margen y manifestó que el foco debe estar en las problemáticas de los catalanes.

En declaraciones previas al debate de ayer, Alícia Romero aseguró que la intervención del PSC se centraría en la solución de los problemas que afectan a la ciudadanía de Catalunya, y puso como ejemplo que pondrían el foco en educación, sanidad o infraestructuras. Además, durante todo este período de negociaciones para la investidura de Pedro Sanchez como presidente, tanto desde los socialistas catalanes como desde el PSOE, la consigna ha sido discreción.

Al otro lado

Este Debate de Política General también ofrecerá la novedad de tener enfrente a Junts Per Catalunya, ya que el año pasado estaban en el Govern. Precisamente el incumplimiento, según la formación turquesa, de las acciones para avanzar hacia la independencia que se incluían en el pacto de Govern, fueron los que dieron al traste con el ejecutivo. De poco sirvió que Pere Aragonès se sacase de la chistera en su intervención final el "Acuerdo de Claridad" para un referéndum pactado con el Estado.

En esta ocasión, el portavoz del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, que entonces pidió una cuestión de confianza para el presidente de su Govern acabando definitivamente con la alianza en la Generalitat, tendrá ahora que nadar entre las aguas de esta futura negociación para un referéndum en 2027 y las negociaciones que paralelamente llevan con los socialistas para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Se juegan en esas conversaciones, tanto medidas importantes de autogobierno y de financiación, que en futuras contiendas electorales pueden esgrimir como logros propios ante ERC, como una amnistía que puede lograr que vuelva Carles Puigdemont a la primera línea de la política.

La primera respuesta ante esta iniciativa de Aragonès la dio ayer en rueda de prensa tras el discurso del presidente la portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, quien advirtió que "no hable por terceros" y que "no dé por hecha la amnistía". Recordó a Aragonès que "la negociación es entre partidos y no entre gobiernos".

Por otra parte acusó al ejecutivo de ser un "Govern débil" y que el 'president' habló como si no fuese "consciente de la debilidad de su gobierno" y que "pronunció un discurso como si dispusiera de un gobierno sólido y con estabilidad parlamentaria". Mònica Sales puntualizó finalmente que "nada más lejos de la realidad, Cataluña tiene un gobierno aislado, inestable, sin liderazgo, sin proyecto y sin visión de futuro".