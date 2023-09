Rocio Osorno confirma tener un "amiguillo" tras su divorcio con Jacobo Robatto, el padre de sus hijos: "Me parece lindo"

Rocío Osorno parece haber encontrado de nuevo la ilusión. O al menos, eso hace parecer las últimas publicaciones de la influencer a través de su cuenta de Instagram. Y es que, recientemente, la madre de dos hijos compartió dos fotografías en las que salía junto a Javier Lorenzana.

En estas se les pudo ver a ambos viajando en avión y posteriormente cenando en un restaurante del hotel Four Seasons de Madrid. Por ello, no es de extrañar que sus seguidores hayan activado todas las alarmas. Y es que esta es la primera vez que Rocío aparece con otro hombre después de separarse del padre de sus hijos, el político Jacobo (Coco) Robatto.

"Venga, va, se llama Javi", ha confesado la influencer, "este verano, en agosto, en Tarifa, fui a una fiesta y me saludó. Me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla en su caseta, pero no me acordaba bien de él…".

Según ha contado, los dos pudieron verse en varias ocasiones. Y es que ambos coincidieron casi por azares del destino en una famosa discoteca de la localidad gaditana: "Total, nos fuimos de la fiesta para ir a los bares del centro y él se quedó allí y ya a última hora nos volvimos a encontrar en Mombassa".

Aunque esta confesión no fue suficiente para sus seguidores que no dudaron en cuestionar si también fue coincidencia que se encontrasen en Milan: "No, a Milán no he ido con él, pero me cogieron los vuelos para el viaje de Kiko y, como tenía que recoger unas cosas en Madrid para llevarme, pedí subir el día antes y me reservaron vuelo Sevilla-Madrid, y coincidió que él tenía el mismo".

Aunque sus explicaciones no parecen convencer a algunos de sus fans. Y es que algunos se cuestionan el porqué asegura que no le gusta ningún chico, pero "de pronto viaja" con otro: "Hay muchos comentarios así, echándome en cara que digo que no ligo cuando sí lo hago o algo así, pero dar explicaciones de esto me parece muy fuerte. Aun así, 100% sincera, yo os las doy. Llevaba todo el año sin quedar con nadie, tampoco soy yo de liarme con nadie, así por así cuando salgo, pero cero, nada, en todo el año".

"Para una vez que parece que tengo un amiguillo parece que tengo que pedir perdón", se defendió Rocío negando que fuera su pareja. "Novio son palabras mayores. He dicho antes 'amiguillo' por decir algo, pero no sé, somos amigos, él me parece muy lindo, se ve buena gente, es gracioso, tiene muchas cosas que me gustan y tenemos situaciones de vida parecidas, aunque todo el rato nos decimos que somos el día y la noche en muchísimas cosas"

Finalmente, ha querido lanzar una importante reflexión. Y es que aunque por el momento no quiere tener fotografías y espera que todo fluya: "Hago tantas fotos al cabo del día que para mí la paz es no tener que hacerlas. Ojo a esta reflexión".

"Yo ya me he pasado el juego de las rupturas unas cuantas veces. Sé cuál es el proceso, sé que nadie se muere por nadie y a estas alturas la verdad es que miedo a ese tema no le tengo mucho… Que sea lo que Dios quiera", han sido sus palabras finales con respecto al tema.