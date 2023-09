Kiko Rivera cuenta cómo fue su viral encuentro con El Rubius: "Era un sueño para mí hacerme una foto con él"

Kiko Rivera ha acudido al programa de Jordi Wild, The Wild Project, a hablar sobre su pasado y reflexionar sobre su carrera. Entre historias dramáticas, el hijo de Isabel Pantoja también ha recordado uno de sus sueños cumplidos: conocer al Rubius.

A pesar de su reciente faceta como streamer, a muchos le sorprende que conozca tanto de los personajes de internet y confiese consumir YouTube a diario. De hecho, ha confesado que es "fanático del Rubius".

Tanto es así que, después de ver su documental, se obsesionó con conocerlo. "No me atrevía a escribirlo, pero estaba esperando a coincidir con él", ha explicado en el pódcast: "Los astros se alinearon y me llamó Willyrex".

El padre de YouTube, como lo ha llamado Kiko lo invitó a tocar en su boda y este, emocionado, accedió a hacerlo gratis. "Para mí fue un orgullo que me llamara, me hizo muy feliz. Le dije: 'A la voluntad, lo que tú quieras me das'". Así, se presentó una oportunidad perfecta para conocer al Rubius.

"Fue una boda espectacular. Para mí fue una pasada ver a todos los youtubers que conocía. Estaba pinchando para la gente que seguía", ha recordado con cariño: "Cuando vi al Rubius, no quería molestarle mientras se lo estaba pasando bien".

"Después de pinchar, pasé al lado y no me pude controlar", ha seguido contando. Le dijo que era "un sueño" hacerse una foto con él y la respuesta del Rubius le emocionó. "Quien se quiere hacer una foto contigo soy yo", le dijo el youtuber, creando una "anécdota preciosa". Y también viral, como la propia foto, que dio vueltas a las redes sociales después del enlace.