"Noches locas, drogas, mujeres...", los excesos de Kiko Rivera y su problema "de por vida": "Me he puesto 10 gramos de cocaína"

Kiko Rivera se ha abierto y, en una entrevista con Jordi Carrillo en el pódcast The Wild Project, el Dj ha hablado de su pasado de excesos con las drogas o la complicada relación con su madre, Isabel Pantoja.

"Me podría haber muerto en una de mis noches locas que me he puesto 10 gramos de cocaína", asegura el artista. "Te estoy hablando que me he pagado muchos años consumiendo a diario. Bastante bien estoy", detalla.

Sobre la relación con su progenitora, relata: "Hasta los 18 años no me dejaba hacer absolutamente nada. No podía ir a discotecas, no podía salir por las noches, no iba al cine... Y, si quería ir, mi madre me ponía a alguien que me esperaba y me tenía que montar en el coche e ir a casa...".

Por eso, explica, "llamó a un colega". "Le pedí dinero, le dije: 'quiero independizarme, hoy he cumplido 18 años, ahora me puedo marchar, pero ahora no tengo dinero, necesito que me pagues un loft durante un año'".

Entonces, empezó a pensar cómo lograr ganar dinero, porque "no tenía ni un puto duro". Lo hizo con bolos en discotecas y exclusivas. "Empecé a cobrar hasta 60.000 pavos para ir a hacerme fotos", revela.

Fue entonces cuando su vida cambió" para mal". "Me surgieron problemas peores: la noche, drogas, mujeres... El vicio en todo su máximo esplendor. Mi cabeza no estaba preparada. Disfruté, pero me generó un problema de por vida del que hoy en día sigo luchando contra él, ahora estoy bien, pero lo he pasado muy mal".

Kiko Rivera asegura que tocó fondo el día que su madre informó a la familia de su entrada a prisión. "Cuando me levanté mi madre se había marchado a la cárcel. Se me cae el mundo encima, otra vez volví a las drogas".

Por suerte, logró salir de sus adicciones gracias a la ayuda de su mujer, Irene Rosales: "Ella me ha salvado", indica, y reconoce: "Me he portado muy mal con mi mujer en diferentes aspectos de mi vida".