La prueba que podría ser clave en el caso de Daniel Sancho: su billete de regreso a España

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, fue detenido el 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en la comisaría de la turística isla de Phangan (sur) y luego fue trasladado a la vecina Samui, donde se encuentra en prisión provisional.

La Policía tailandesa aún trabaja en la investigación del caso, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional el 7 de agosto.

Una vez finalizada la investigación, la Policía debe entregar un informe a la Fiscalía de Samui, a partir de cuando se puede fijar fecha de juicio.

Según se ha sabido, las autoridades locales estudian pedir la pena de muerte para el joven español. Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, habló este sábado en laSexta Xplica sobre su posible condena. Para ello se fijó en un detalle muy específico: Sancho tenía un billete de regreso para el 23 de agosto, cuando el crimen se produjo el 5 de agosto, con lo que podría entreverse que el fatal desenlace no estaba planeado.

"En derecho, todo depende del cristal con el que se mire, también se podrá decir que era una especie de añagaza de él para precisamente no justificar esa premeditación", opinó el experto.

Lo que va a decantar la existencia o no de premeditación, señaló, "serán esos actos previos que causalmente iban predeterminados a producir el resultado de muerte, con independencia de que tuviera un billete, o de que no lo tuviera". Y es que, según el experto, podría no haber una premeditación "larga", pero sí una corta, de 48 horas. "la premeditación no exige una semana, ni una, ni dos, ni tres", añadió.

Sancho y Arrieta se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente tuvo lugar el asesinato del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

El español compareció el pasado viernes sin abogado por primera vez ante un juez tailandés del distrito de Samui en una vista telemática para extender la prisión provisional.