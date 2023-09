Salen a la luz los tres secretos de Gustavo: su plan tras la muerte de María Teresa Campos

Ni uno ni dos. Hasta tres secretos guardaría Gustavo en relación a María Teresa Campos y que ahora, en la casa de GH VIP, han sido desvelados. Más bien en plató, ya que Vanesa, la defensora de Carmen Alcayde, ha sido la encargada de sacar a la luz esos tres secretos.

Este domingo, durante el debate, tomó la palabra para aseverar que sabe los planes que guarda el chófer y persona de confianza de la veterana comunicadora durante los últimos 30 años.

"El primero, que cuando falleciera María Teresa iba a entrar a un reality; el segundo, ir al Deluxe; y el tercero es que iba a escribir un libro", aseguró Vanesa.

Entonces, Isa, la defensora de Gustavo en plató, no ha dudado en pronunciarse para negarlo prácticamente todo: "Primero, lo del reality sí que es verdad, no es ningún secreto. Ya en su momento rechazó un buen programa por estar al lado de María Teresa por amor, no por dinero. No va a escribir ningún libro, porque todo lo que ha dicho de ellas es bueno y jamás va a hablar y, cuando hable, será siempre para bien. Y tampoco va a hacer ninguna entrevista, porque ha tenido muchísimas oportunidades por muchísimo dinero", aseguró.

Lo cierto es que la propia Alcayde hizo referencia a estos secretos en la casa. "Yo no me invento la vida. A mí antes de entrar me han contado una cosa. Yo no se la quiero decir, porque yo quiero que él también tenga su concurso, esté cómodo y pueda vender que es buena persona y tal. Y si de repente tiene mal humor, pues ya se verá cómo es ese mal humor", aseguró la televisiva, sobre este tema.