Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, opina del motivo de su muerte: "Fue por eso..."

Después de salir a la luz que Gustavo, el chófer y persona de confianza de María Teres Campos durante las tres últimas décadas y hasta el final de sus días, no había firmado un contrato de confidencialidad, ha revelado cuál fue, en su opinión, la causa de la muerte de la veterana comunicadora.

Lo ha hecho en GH VIP, donde concursa desde hace unas semanas. En una conversación con Laura Bozzo y Karina, con las que charlaba sobre grandes estrellas que marcaron una época tanto en el mundo de la música como en el cine, se colaba enseguida el nombre de la comunicadora.

Hablando de que, para ella, el trabajo siempre fue una parte fundamental de su vida, sostenían que "hay gente que cuando deja de trabajar se hunde anímicamente", en referencia a la malagueña

Entonces, Laura Bozzo añadía que posiblemente esto le había pasado a María Teresa Campos, y Gustavo sentenciaba con un contundente: "Se murió por eso".

"Mi abuela le ha pedido varias veces que firme un contrato de confidencialidad", revelaba Alejandra Rubio hace unos días. La joven explicó que para el chófer la propuesta no fue de buen recibo: "Gustavo no se lo toma bien, porque piensa que desconfiábamos de él. Yo puedo entender que piense por qué ahora y no antes, pero si no tienes nada que ocultar...".

La colaboradora fechó una de las solicitudes hace un par de años: "Nunca lo ha firmado, pero él ha seguido trabajando y no ha sido detonante de nada". "En mi opinión, no entiendo que no lo haya firmado", lanzó en Así es la vida.