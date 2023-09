Alejandra Rubio, sobre Gustavo, el chófer: "No firmó el contrato de confidencialidad de mi abuela porque no se lo tomó bien"

Antonio Rossi aseguraba esta mañana que el motivo de distanciamiento entre Gustavo el chófer y María Teresa Campos fue un contrato de confidencialidad que la periodista quería que firmaran sus trabajadores, incluido el actual concursante de Gran Hermano VIP.

Por ellos, Así es la vida ha contado con Alejandra Rubio para conocer más a fondo el asunto: "Mi abuela le ha pedido varias veces que firme un contrato de confidencialidad".

"Es verdad que en mi familia no se ha hecho muy bien, porque cuando trabajas cara un medio, las personas que trabajan contigo firman un contrato de confidencialidad. No lo firmaron en su día, pero llega un momento en el que deciden que todas las personas que trabajan en casa que lo firmen", ha detallado Alejandra.

La joven ha explicado que para el chófer la propuesta no fue de buen recibo: "Gustavo no se lo toma bien, porque piensa que desconfiábamos de él. Yo puedo entender que piense por qué ahora y no antes, pero si no tienes nada que ocultar...".

La colaboradora ha fechado una de las solicitudes hace un par de años: "Nunca lo ha firmado, pero él ha seguido trabajando y no ha sido detonante de nada". "En mi opinión, no entiendo que no lo haya firmado", ha lanzado en el plató de Telecinco.

Por otro lado, si lo hubiese firmado, Alejandra ha dejado caer que no estaría concursando en GH VIP: "Si te contratan para un reality es porque vas a dar algo de chicha"