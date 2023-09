Karina, al límite, activa el protocolo de abandono de 'GH VIP': "Soy una inútil"

Karina estaría viviendo sus horas más bajas en GH VIP. La querida cantante, la concursante más mayor de esta edición, se encuentra al límite, según Socialité, e incluso habría activado el protocolo de abandono.

Así lo aseguró este domingo el programa presentado por María Patiño. "No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil", ha sido su frase exacta, según el espacio de corazón de Telecinco.

"Se ve que no aguanta más por su estado físico, le duelen muchísimo las piernas", han detallado desde el mismo programa.

"Sus compañeros han comentado que tiene los tobillos muy hinchados y ella ha dicho: 'me flaquean las fuerzas y no sé si quiere continuar, me siento muy inútil en la casa'", han revelado.

Habrá que ver si finalmente Karina decide abandonar definitivamente la casa o se debe solo a un bajón anímico del que la cantante saldrá para continuar con su concurso.