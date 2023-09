María Patiño reacciona tras ser clonada con inteligencia artificial: "A lo mejor te denuncio"

Socialité ha decidido gastar una broma este sábado a su presentadora, María Patiño, valiéndose para ello de la inteligencia artificial. Mediante esta tecnología, el equipo del programa logró clonar la voz de Patiño y simular unos audios en los que ella aparecía criticando el espacio que presenta en las mañanas del sábado y domingo.

"Me dicen que tenemos una última hora sobre una traición", adelantaba la presentadora, sin saber de qué tema se trataba, antes de dar paso a un vídeo que precisamente hablaba de ella.

Las imágenes en cuestión comenzaban definiendo la palabra traición como "falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad".

"Literalmente, eso es lo que hemos sufrido los trabajadores de este programa, una traición en toda regla de nuestra propia presentadora", prosigue diciendo la voz en off del vídeo a la vez que muestra imágenes del equipo y de María Patiño.

Según el reportaje, "una de sus grandes amigas con las que compartía trabajo todas las tardes ha decidido enviarnos varios audios que ponen en jaque su presencia en este programa".

En esos audios falsos generados por inteligencia artificial, el clon de María Patiño decía lo siguiente: "Es que yo ya no entiendo el programa, de verdad te lo digo. Yo no sé de qué va Socialité. Están todo el día hablando de fútbol... ¿Quién se creen? ¿Manu Carreño? Y cuando no es fútbol son las mujeres de los futbolistas. ¿Pero a mí que me importa lo que vale el chándal de Georgina? Si es que no me lo voy a comprar".

Sobre los redactores, la María Patiño virtual los calificaba como "una panda de niñatos que se piensa que su mundo es el real". En plató, la cara de la presentadora era un poema mientras escuchaba con atención cada fragmento.

Al finalizar el vídeo, la presentadora ha reconocido que estaba "muy tranquila" y ha asegurado que sabe "perfectamente a quién le mandé esos audios, sé de dónde han salido".

Antes de que siguiese explicándose, el periodista Miguel Ángel Rech la frenó en seco: "Efectivamente, como estarás pensando, no eres tú, es una máquina, es la inteligencia artificial, que nos ha costado un euro clonarte. Te hemos clonado digitalmente, María".

La presentadora se ha tomado la broma con humor, vacilando también a su compañero, aunque también se ha preguntado hasta qué punto generar audios de este tipo es legal. "En una web tú lo puedes hacer y nadie te priva de nada", le responde Rech.

Ante esta afirmación, María Patiño le ha asegurado que iba a ponerse en contacto con su abogado: "A lo mejor te denuncio, ¿tú tienes algo a tu nombre?", ha preguntado, entre risas.