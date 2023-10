Carlos García Miranda vuelve con 'El club de los escritores criminales': "Los cuentos de hadas pueden ser terroríficos"

El que no haya pasado miedo medio tapado con una manta viendo Sé lo que hiciste el último verano, que levante la mano. Esa sensación de angustia, pareja a la adicción que produce un miedo irracional, es lo que desprende la última novela de Carlos García Miranda (Madrid, 1979), El club de los escritores criminales (Cross Books). García Miranda, guionista y colaborador de 20minutos, concluye con esta historia la biología que comenzó en 2018 con El club de los lectores criminales, llevada al cine por Netflix. En esta nueva entrega repiten algunos personajes, la protagonista, Ángela, también y cambian algunos escenarios: la universidad por un campamento. Dice García Miranda que ha tenido que hacer "encaje de bolillos para no defraudar a los espectadores, que además, habían leído la primera parte y al mismo tiempo continuar con una novela que se puede leer sin haber leído la anterior". Una ecuación que no tiene más propósito que entretener y prolongar el disfrute de un universo de terror, con el consentimiento pleno del lector. Miranda, guionista de series como Física o Química: El Reencuentro, Los Protegidos: El regreso, El Internado, Los Protegidos, Cuerpo de Élite, Vive Cantando y Paraíso, ha escrito también las novelas Conexo y Enlazados. Forjado en la variedad, ha redactado una biografía de Kurt Cobain y da clases de escritura. Hablamos con él de un género en auge que 'aterroriza' a legiones de fans.

¿Veía muchas películas de miedo de pequeño, o sus padres le contaban cuentos terroríficos? Su CV lo atestigua.Los cuentos de hadas clásicos puedes ser terroríficos. Cuando le leo a mi hijo Caperucita Roja o Hansel y Gretel, tengo que hacer la versión del 20 23. Entre cazadores que se comen abuelas y cazadores que hacen cirugías para sacar a las niñas del estómago del lobo. En los cuentos clásicos, siempre está el bosque y parte de los cuentos hablan de los miedos. El miedo funciona porque es superemocional y nada racional. Pero a mí me contaban los cuentos de siempre. Lo que es cierto es que en la adolescencia empieza a interesarme más el género de terror, desde la literatura como Stephen King, -de las primeras obras que leí fueron Carrie y Misery- Poe y Lovecraft. Me acerqué a ellos en la universidad y en la adolescencia. Hablo de finales de los 90 a los 2000, cuando hay un esplendor del cine de terror en el cine, sobre todo del género slasher. Hay un guionista muy guay de la época, Kevin Williamson, que hizo cosas buenísimas, como Scream y Sé lo que hiciste el último verano, y que a los que nos gustaba el terror nos marcaron mucho. Y al final, cuando me muevo en estos géneros, tengo estos referentes.

Ha hablado de un género muy extendido y apreciado, el slasher. ¿Qué lo diferencia de otros y por qué tiene tantos fans?A lo segundo no sé cómo responderte, por qué genera ese fenómeno fan. El slasher es un subgénero dentro del terror, en el que un asesino enmascarado va asesinando a un club de personajes. En ocasiones, hay motivos que se descubre al final y hay un juego a lo Agatha Christie en el que se adivina quién es el asesino. Y en ocasiones, no se ahonda tanto en ese motivo. Es un género, en el que desde los 70 ha ido en auge. En los 80 tuvo su primera época y luego en los 90 resucitó de la mano de Kevin. Pero en la literatura de terror no hay muchos ejemplos. En este género, al mismo tiempo en que yo publico la primera novela (2018) se publican varias que incluso se han convertido en película. Por ejemplo, Hay alguien en tu casa. Es un género que tiene una parte de terror y otra de artificio, de manejarse con unas normas y unos personajes estereotipados. Con clichés, el que lo lee sabe lo que va a ocurrir. Puede haber elementos de sorpresa, pero para el que está bastante claro. Es un género de fans acérrimos que están esperando revivir esas sensaciones que provoca el género, que juega con escenarios como universidad, campamento, - en el caso de la saga de Viernes 13, o más urbanos, como Scream. Y que tiene otro componente muy interesante que es la final girl, la chica que sobrevive y consigue cargarse a ese asesino. Es un personaje empoderado, que en mi caso, empieza con una chica asustada, y es más, en el primer capítulo, al leer demuestra que es asustadiza, que tiene fobia a los payasos y termina siendo quien se quita al payaso de encima. Esas chicas protagonistas tienen un viaje del héroe muy interesante.

¿Se puede matar entonces sin motivo? ¿También en la vida real?Leí el otro día un artículo sobre lo de la policía urbana Rosa Peral, donde decía que puedes llegar a saber como ocurre un crimen, pero no sabes por qué. Eso es lo que se juzga, el cómo.

García Miranda lleva varias novelas y una adaptación al cine. JOSÉ GONZÁLEZ

Sea como sea, el asesino siempre tiene que pagar. ¿También en la literatura?Efectivamente, el asesino siempre tiene que pagar. En novelas como la mía, de temática slasher, hay que hacer un ejercicio de suspensión de la conciencia y del juicio y dejarse llevar por una historia que entra dentro de unos códigos que se alejan de casos realistas como el de la guardia urbana. Como hablábamos antes de Tarantino o de King, donde las cosas tienen ese componente de artificio, que permite hacer esa suspensión de juicio y que sea algo disfrutable, que es mi objetivo. Y también acercar géneros de mi adolescencia a las nuevas generaciones. Literatura de terror slasher Z.

Disfrutar con el miedo no deja de ser una paradoja que atrae a muchísima gente. Valga la redundancia, pero la cuestión da miedo.El terror tiene algo de sicológico. Si buscamos eso, casi siempre son personajes jóvenes y adolescentes que son asesinados cuando trascienden la norma: alcohol, sexo, drogas... suelen ser sinónimo de muerte. Ese asesino, desde un punto de vista sicoanalítico, que son esos padres castradores que no permiten el disfrute. Hay un componente de estructura síquica profunda que juega a la hora de disfrutar estas historias. Con el miedo sucede lo mismo: superar tus miedos a través de la lectura de personajes que se enfrenan a esos miedos. La literatura de terror es muy difícil, porque es absolutamente emocional. En la pantalla es más fácil; los recursos estilísticos, la puesta en escena. Y para el espectador también es más sencillo. Es la experiencia de ver una película de terror: persiana bajada, palomitas, cojín con el que taparte, persona a la que agarrarte. Sin embargo, con una novela es más difícil de mantener. Yo estoy leyendo algo, siento miedo, pero me acuerdo de que mañana me tengo que despertar pronto y cierro el libro, y luego lo retomo en el metro. Ya no estoy solo en la habitación ni tengo una cama debajo de la cual mirar. Eso hace que, al final, escribir novelas de terror requiera de una búsqueda de todo el componente emocional de la historia y de todos los personajes. Que salgas del efectismo y profundices en el terror más sicológico. Quizás por eso no hay tantos autores de terror. Si vas a una librería y buscas la sección de terror suele ser bastante pequeña la estantería.

Ahora que la novela negra está en pleno auge, ¿no se confunden un poco los términos? Terror, suspense, intriga, thriller...La novela negra puede tener episodios de terror, pero su esencia es distinta. Parte de sus historias viven del terror pero se manejan más en el thriller, en el true crime. Es cierto que en Carmen Mola suben la apuesta con la violencia, por ejemplo. Es impactante, es una vuelta de tuerca al género. Por ejemplo, en Dolores Redondo y su última novela, Esperando el diluvio, hay partes o páginas que sí pueden hacer encender una luz, pero no se manejan en el terror. Suelen tener protagonistas que son muy analíticos, expertos, con policías que lo hacen todavía más accesible. En el caso de El club... la protagonista podría ser cualquier chica.



Hablando de protagonistas, Ángela, la suya, debe su nombre a un asunto muy cinematográfico y a otro muy familiar.Se debe a Tesis, de Amenábar. Las dos novelas que he escrito están llenas de referentes literarios. La primera parte, a Stephen King y, esta segunda es más autorreferencial, es decir, vuelve sobre la primera novela. Pero luego hay momentos de guiños a montones de historias. Efectivamente, además, la novela es un libro posmoderno en el sentido de pastiche cultural de todas las historias, de los géneros slasher y de terror. Tanto de la literatura como del cine. Y en parte de ese pastiche se encuentran los nombres de los protagonistas. Dicho esto, mi madre, mi hermana y mi sobrina se llaman Ángela. O sea, tenía más motivos para que se llamara así.

García Miranda trabaja ya en un trhiller. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Esta bilogía termina aquí con seguridad?Esto se acaba aquí. Bueno... nunca digas nunca. Pero vamos. Yo hice la película y la primera parte quedaba abierta, pero luego ya no. Tengo otras historias en mente, pero no esta.



¿Y cambiar de temática se lo ha planteado? ¿Algo de tipo romántico, quizás?Yo en cada historia me manejo en un género. He escrito ciencia ficción, he escrito con seudónimo comedia romántica. Por mi trabajo como guionista, me manejo en muchos géneros. He hecho series con componentes de misterio, y de comedia adulta. La realidad es que es un género que quería explorar y lo veía como un reto. Pero cuando terminas, se va a la siguiente. La próxima es un thriller de adulto.

¿Por qué muchos guionistas terminan escribiendo novela? Con lo bien que pagan el sector del guión. Manuel Ríos San Martín, Santiago Díaz, Agustín Martínez...Salvo que te den el premio Planeta o te hagan una peli, varias ediciones y traducciones, no está mejor pagado que hacer guiones. A mí me han salido varios a cuenta (novelas, libros de pasatiempos, una biografía de Kurt Cobain...). Cuando aprendes a escribirlo, tienes un método y funcionan. De algunos libros, te diría que debo el adelanto. Para llegar hasta allí, que te salga a cuenta, no es fácil. Hace falta una carrera, yo empecé a publicar hace once años. Hace falta que la editorial confíe en ti, que coloquen bien tu libro. En las mesas de novedades duras muy poco porque la tendencia a publicar es enorme. Conseguir destacar entre tantas novedades no es nada fácil, sobre todo si todos hacen lo mismo. Una de las cosas de este libro ha sido manejarme en un género no habitual.

Vale, pero no me ha respondido aún a qué enganche hay entre novela y guión.A ver, de guionista se vive bien dependiendo de la continuidad, pero puedes hacer una vida normal, no comprarte un barco. Hay varios motivos de por qué nos dedicamos a esto: uno es que cuando trabajamos en las series de televisión (yo llevo 15 años), ya escribes con soltura. Cuando empecé a escribir novela, trabajaba por encargo, no eran series creadas por mí. Yo siempre lo digo: en un guion, las páginas cuestan dinero, en una novela son gratis. En una novela no tienes jefe, bueno tienes un editor que no es lo mismo.

Al final, la novela es un lugar en el que se desarrollan historias con menos trabas. Eso hace que los guionistas nos movamos. La mayoría compatibilizamos los dos trabajos, puede ser muy satisfactorio. Creo que a nivel de creación y personal es algo muy satisfactorio. A las editoriales les interesamos los guionistas porque tenemos disciplina. Somos buenos entregando historias a tiempo. Y somos buenos en estructura, nudo y desenlace. Eso ayuda que una narrativa más de cine puedan funcionar. Hay muchos libros que al leerlos, crees que estás en una película. Hay una clave para leer este tipo de novelas y pillar si lo ha hecho un guionista o no: en la televisión lineal, las secuencias las solemos terminar en alto, es un enganche. Necesitábamos hacerlo en la televisión lineal porque si no, nos cambiaban de canal. Y ahora se necesita en las plataformas. En las novelas escritas por guionistas, funciona el hecho de que no puedes dejar de leer porque cada capítulo acaba en alto y tienes que seguir si quiere saber cómo termina.

Y los escritores que vienen del lado convencional, ¿les ven a ustedes como competencia desleal?Yo me manejo más en la narrativa comercial, con aspiraciones literarias. Pero no creo que seamos competencia. Hay hueco para todos. Una cosa es el libro más reflexivo y otra, la narrativa que busca sumar lectores. No la llamaría comercial, pero no sé cómo definirla. Estamos en un negocio que se sostiene con esa narrativa más de consumo. La literatura se ha diversificado y hay muchos sellos. Y en el fondo, todos aspiran a vender y que le lean.

Padre reciente de una bebé, Miranda, y de un niño de 3 años, guionista, escritor... ¿A usted le queda tiempo para leer y ver series?Para leer me queda más, pero me queda poco tiempo libre, sobre todo en el mundo, donde cada diez minutos publican y emiten. Por trabajo, veo capítulos 1 de muchas series. De lo que me interesa y continúo muy pocas series. El formato de serie ahora mismo se me hace difícil. Por la parte profesional me manejo más en películas, que vemos a trozos cuando no nos quedamos dormidos en el sofá. Sin embargo, sigo leyendo en el transporte, este verano he leído mucho. Es algo que mantengo, no al ritmo que debería. Mi opinión y consejo es que cuando hay que leer es cuando más joven eres y estás formándote. La vida te lo pondrá más difícil. Entre 12 y 200 ya va a marcar toda tu carrera como creador. Van a ser tus referentes por esa nostalgia, acabamos revisitando esa época. Dicho esto, hay que actualizarse.

Ha citado antes el caso de Rosa Peral. ¿Interesa más la verdad o la mentira para escribir de crímenes? ¿La realidad es más brutal que la ficción?Para mí la violencia, cuando es ficción, es ficción y estamos en esos códigos. De este caso me ha sorprendido es que ella pida derechos de autor sobre un crimen. He matado a alguien y quiero cobrar, es terrorífico. Lo cierto es que el true crime tiene millones y millones de espectadores que se acercan a él por numerosos motivos.





De momento, no habrá nueva película de su novela. JOSÉ GONZÁLEZ