Natalie Portman, Samuel L. Jackson o Anne Hathaway: 'celebrities' que han dejado de ser veganas

La Real Academia Española define la palabra "veganismo" como una "actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal". Y aunque es cierto que lleva mucho tiempo presente en la sociedad, ha sido en los últimos años cuando más personas la han adoptado como su dieta.

Entre ellas, multitud de celebrities. Algunas, como James Cromwell, protagonista de Babe, el cerdito valiente, debido precisamente a este rodaje descubrió no solo que era vegano sino que ha sido visto en diversas manifestaciones contra empresas que testan sus productos en animales. Y, como él, otras muchas estrellas han sido y son veganas por creencias y como resolución contra el maltrato animal.

Sin embargo, no son pocas las que, por muy diferentes motivos, han tenido que abandonarla, aunque en ocasiones solo temporalmente. En este artículo repasamos algunos de esos nombres que, aunque en algún momento de sus vidas lo fueron, ya han dejado atrás el veganismo.

Kristen Bell

Kristen Bell CINEMANÍA

La actriz Kristen Bell era vegetariana desde que tenía 11 años, si bien adoptó la dieta vegana en el año 2012 después de ver el documental Forks Over Knives, en el que varios investigadores se preguntan si es posible cambiar los hábitos de consumo basados en animales dentro de la sociedad actual.

Sin embargo, la estrella de Veronica Mars y The Good Place se quedó embarazada de su primera hija, Lincoln, en 2013, y descubrió que no estaba obteniendo todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba. "Durante mi primer embarazo, y como estaba trabajando, sentía que necesitaba más calorías. Fui bastante consciente de ello", declaró a Today Show.

"Creo que ser vegano es una manera maravillosa de vivir y que tiene grandes efectos y beneficios tanto en el cuerpo como sobre el medio ambiente", admitió, así como que regresó al vegetarianismo, aunque ha agregado que si consume productos animales lo hace únicamente si se han producido en lugares con "trato humano".

Anne Hathaway

Anne Hathaway CINEMANÍA

El caso de Anne Hathaway es bastante inusual. Porque todo se debe a un buen chef —y a sus ganas de no arruinar una cena—. La actriz, vegana desde hacía años, cuando se tuvo que enfundar el traje de Catwoman para El caballero oscuro: La leyenda renace, estaba rodando Interstellar y quedó con su compañero de reparto, Matt Damon,y su marido para cenar una noche en un restaurante con estrella Michelin en Reikiavik. El actor y su marido, también vegano, accedieron a comer lo que les pusiese el cocinero.

"Así que yo era la única chica y era vegana pero todos le siguieron la corriente [a Matt]. Entonces pregunté: '¿Vuestro pescado es local?'. Y me respondieron: '¿Ves ese fiordo?'. Así que comí un trozo de salmón y mi cerebro se sintió como si un ordenador se reiniciara", le dijo a la revista Tatler. Más tarde aseguraría que, aunque era vegana, "no se sentía bien ni saludable ni fuerte" en aquel entonces.

Channing Tatum

Cuando la exesposa de Channing Tatum, Jenna Dewan, se hizo vegana en el año 2012, él quiso seguir sus pasos y apoyarla e hizo lo propio. Por desgracia, Jenna acabó resumiendo su experiencia en que no les fue demasiado bien y que el actor únicamente pudo mantener la dieta durante unos meses.

"Lo cierto es que intentó ser vegano durante seis meses por mí. Pero a él no le gustan las verduras, lo que lo hacía muy difícil. Y al principio era duro porque quieres que alguien esté a tu lado, pero también tienes que dejar a la gente que sean ellos mismos", le explicó Dewan a la revista Women's Health.

Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus, en febrero de 2020. Mike Coppola / Getty

Tiene alrededor de 40 animales —sobre todo en su rancho de Nashville, Tennessee—, por lo que era lógico que adoptase una dieta vegana dado su amor por los mismos. Sin embargo, y aunque ha admitido que "lloró durante varios días", en 2020 se dio cuenta de que necesitaba incorporar más alimentos a su dieta para que su cuerpo funcionarse como es debido, sobre todo tras el festival de Glastonbury en Inglaterra, donde sintió que "se estaba quedando sin fuerzas" durante su actuación.

"Fui vegana durante mucho tiempo, pero he tenido que introducir pescados y grasas omega-3 en mi vida porque mi cerebro no trabajaba correctamente", explicó en el podcast The Joe Rogan Experience. Más tarde añadió que se notaba "más inteligente" y que cree que llegó a estar "bastante desnutrida".

Natalie Portman

Natalie Portman, en Cannes 2023 Getty Images

Natalie Portman es una conocida activista por la causa vegana, dieta que mantiene desde hace años, tras decidir en su adolescencia que sería vegetarian. Sin embargo, durante su embarazo hubo de cambiar brevemente al vegetarianismo. Afirmando que escuchó a su cuerpo y cedió a comer tanto huevos como lácteos. Después de dar a luz, eso sí, la ganadora del Oscar volvió a ser vegana.

"Volví a ser vegetariana cuando me quedé embarazada. Si no comes huevos no puedes comer las galletas o los pasteles que hacen en las panaderías normales, lo que puede convertirse en un problema cuando eso es todo lo que quieres comer. De hecho, al principio solo quería huevos, pero ya luego me volvieron a dar asco", explicó en una entrevista radiofónica.

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson como Nick Fury Disney

El actor Samuel L. Jackson comenzó una dieta vegana durante en agosto de 2013 para adelgazar para su papel dentro de Marvel, Nick Fury, llegando a perder algo más de 18 kilos. En aquel entonces, Jackson afirmó que "sencillamente estaba tratando de vivir para siempre" y que cuando terminase su contrato con la compañía lo hiciese en la mejor y más saludable forma posible.

Sin embargo, dos años después consiguió un contrato en la película La leyenda de Tarzán y su papel, George Washington Williams, requería que ganase 10 kilogramos. Y los productores le amenazaron con despedirle si no engordaba. Así que regresó a una dieta híbrida. "Consumo proteínas [de origen animal] dos o tres días a la semana y soy vegetariana los otros cuatro días", explicó.

Zooey Deschanel

Zooey Deschanel FOX

Emily Deschanel, actriz de Bones, ha sido vegana desde el instituto. Sin embargo, su hermana Zooey Deschanel no pudo continuar debido a que es celíaca, lo que le impedía incluso comer incluso en restaurantes veganos, por lo que es vegana siempre que puede y está en casa, pero no a todas horas.

"En el fondo, pensaba: '¡Será fácil [ser vegano]! No puedo comer esas cosas de todos modos'. Pero no me di cuenta de que al final tenía muy pocas opciones. Ser vegano sin poder consumir gluten es lo más difícil que puedes ser. Y duré como seis meses", admitió a la revista Vulture. "En un momento dado tuve que decime: 'Oye, esto sencillamente te está complicando la vida'", finalizó.

Ellen DeGeneres

'Ellen DeGeneres' en 'The Ellen DeGeneres Show'. WARNER BROS

No explicó la razón, pero después de ocho años de veganismo, Ellen DeGeneres admitió durante su especial para Netflix en el año 2018 que había cambiado sus restricciones dietéticas y que ya, de manera ocasional, comía pescado y huevos, aunque solo de gallinas que ella conozca.

"He sido vegana durante ocho años y la verdad es que creo que es genial. Tenía más salud que nunca, me encantaba ser vegana. Pero apenas en el último año o dos, y sin ninguna razón, he comenzado a comer algo de pescado de vez en cuando. Y huevos de gallinas, pero solo si están en el patio trasero de alguien [que conozca] y deambulan por allí siendo felices", confesó.

Liam Hemsworth

Liam Hemsworth fue vegano durante varios años. Sin embargo, acabó experimentando problemas de salud, debido, cree, al alto nivel de oxalatos que consumía, el cual se encuentra en alimentos como las espinacas o las nueces.

"Los primeros dos años me sentía muy bien: tenía mucha energía, notaba mi cuerpo con mucha fuerza y hacía genial el cardio", comenzó contándole a Men's Health, si bien poco después sintió que estaba "muy deprimido y letárgico". "No estaba bien así, en general. Y luego tuve un cálculo renal", añadió. Por eso, concluyó: "Si algo te funciona durante un tiempo, genial, sigue haciéndolo. Pero si algo cambia y no te sientes bien, entonces tienes que reevaluarlo todo de cero y resolverlo".