Alma Bollo, intervenida por un problema de salud que arrastraba desde 'Supervivientes': "Era muy desagradable"

Alma Bollo ha vuelto de nuevo a redes sociales para hablar del duro problema con el que lleva batallando desde verano. La que fuera concursante de Supervivientes aún sufre consecuencias de su periodo en Honduras, y así lo ha querido comentar con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram ha explicado los problemas de salud que padece por haber estado "comiendo cosas que no se deben comer". Según ha contado, ha tenido que acudir al dentista tras intentar evitarlo durante varios meses. Pero ya no podía aguantar más el dolor: "En Supervivientes, comiendo cosas que no se deben comer, como cangrejos con sus cáscaras, se me partieron dos muelas".

La hija de Raquel Bollo se ha roto dos muelas, un problema "serio" que prefiere solucionar lo más pronto posible para evitar tener problemas en el futuro. "El agujero que tengo es extremadamente grande y desagradable", ha narrado desde la camilla del odontólogo antes de comenzar la intervención.

Alma Bollo habla sobre su salud dental. almacbcortes / INSTAGRAM

El problema es que una de las muelas es que no se encuentran cercanas una de la otra, por lo que ha tenido que recibir amnesia en la mitad de su cara. Mientras que una se encuentra en la arcada superior, la otra está en la parte inferior del lado opuesto. Ante la dificultad de la operación, los médicos le han aconsejado sellar las muelas y reconstruirlas en días diferentes, para evitar el dolor en exceso.

De esta manera, la hija de Chiquitete podrá por fin decir adiós a su estancia en el programa cuatro meses después de ser expulsada de la isla. Un periodo en el que "no ha tenido tiempo" de ir al dentista por problemas de calendario. Y es que Alma ha sufrido también problemas estomacales por los que se ha sometido a distintas pruebas.