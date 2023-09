Raquel Bollo ha viajado a Nueva York para trabajar con una marca de bolsos y maletas y para hacer turismo.

Raquel ha querido mostrar a todos sus seguidores lo mucho que le gusta la cidad y nada mejor que fotografiarlo todo. "¡Qué nervios! La maleta ya está lista, bueno me quedan solo los bolsos, que ahora os enseño los que he escogido para que me sean cómodos en el día a día para llevar el dinero, la documentación, el móvil y así no ir muy cargada, porque cuanto más grande más lo lleno", explicaba horas antes de salir a la gran manzana.

La madre de Alma y de Manuel Cortés, exconcursantes de Supervivientes, lo ha pasado de maravilla en la ciudad de los rascacielos. "Os comenté que iba a compartir mucho contenido a partir de las 18:00 de mis días en Nueva York. Entendedme. Quiero grabar tanto para mostrarlo a través de mis ojos que al final se me ha hecho tarde de estar todo el rato grabando. Aquí las distancias son enormes y es andar, andar y andar", ha explicado la extertuliana de Sálvame.

Raquel, que posa en sus vídeos con todos los modelitos que va a pasear por la ciudad, ha compartido desde su salida desde el aeropuerto de Madrid, viaje (comida y película de Clint Eastwood que ha visto incluido) en el avión, su llegada al hotel, paseo por Times Square sin zapatillas, hasta haciendo bromas en el metro con sus compañeras de viaje...

La que fuera concursante de GH VIP también ha disfrutado de algunas presentaciones de moda. "Mi primer desfile en Nueva York", ha escrito junto a un vídeo en el que se ven a varios modelos desfilando. Pero no solo eso, Bollo también está teniendo tiempo para hacer nuevas amistades americanas. "Así es New York, conocí a Jess Hunt paseando por el Soho. ¡Me encanta esta ciudad!", ha escrito la que fuera mujer de Chiquetete.