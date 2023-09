Amarna Miller toma medidas legales contra Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez 'Pam' por un delito de odio

La escritora y activista Amarna Miller ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo acusando a la ministra de Igualdad, Irene Montero; la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell y a la secretaria de Estado de Igualdad contra la violencia de género, Ángela Rodríguez 'Pam' de un delito de odio y otro de injurias y calumnias.

La ex actriz de cine para adultos ya anunció el pasado mes de enero su decisión de emprender acciones legales contra el Ministerio de Igualdad por "denigrarla, ensuciar su imagen y dañar su reputación" al financiar una exposición en la que se la vinculaba con "la pedofilia y la violación". Ahora, esta demanda se ha materializado, según ha contado CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Miller pide una indemnización de 280.000 euros por daños y perjuicios, pues afirma que el Gobierno concedió 14.999 euros de fondos públicos a la exposición Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades, en la que había pancartas dirigidas contra Miller.

"Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo. No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación", rezaban algunas de ellas.

Por ello, la activista también ha incluido en su denuncia a la directora y la diseñadora de la performance, así como un alto cargo de Adif -la muestra se encontraba en Atocha- por "criminalizar al colectivo feminista pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución". Miller dice que la exposición vierte "graves acusaciones que constituyen un delito de incitación al odio "por razones de género e ideología".

La galería estaba centrada en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Entre otras obras había fotos, maniquíes con textos pegados y, en el suelo, un rollo de papel con extractos de entrevistas y declaraciones.

"Entre ellas estaba mi nombre, Amarna, y las iniciales A.M., diciendo cosas como que yo estoy a favor de la pedofilia y la violación, diciendo que hago flaco favor al feminismo", aseguró. "Una artista ha creado una exposición patrocinada por el Ministerio de Igualdad, por lo que en algún momento han visto esta exposición, la han aprobado y han dicho que esto está correcto", dijo Miller en La fábrica, programa de entrevistas del canal catalán 8tv conducido por Gabriel Rufián, diputado de ERC