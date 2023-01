La exactriz de cine para adultos Amarna Miller ha anunciado que ha emprendido medidas legales contra el Ministerio de Igualdad por aprobar la exposición de una artista en la que se dice que está "a favor de la pedofilia y la violación".

Así lo ha anunciado en La fábrica, programa de entrevistas del canal catalán 8tv conducido por Gabriél Rufián, diputado de ERC. En esta última entrega, que también puede verse en YouTube, la youtuber de 32 años acudió para promocionar su libro, Vírgenes, esposas, amantes y putas, en el que reflexiona sobre nuevos tipos de referentes feministas y habla de la situación de violencia machista que vivió en una relación tóxica.

Pero, en su intervención, emitida este fin de semana, anunció que iba a emprender "medidas legales contra el Ministerio de Igualdad". "Me empezaron a llegar mensajes de seguidores [que me decían] que tenía que ir a la estación de Atocha porque había una exposición en la que se hablaba de mí", reveló.

Entonces, explicó de qué se trataba esa galería centrada en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Entre otras obras había fotos, maniquíes con textos pegados y, en el suelo, un rollo de papel con extractos de entrevistas y declaraciones.

"Entre ellas estaba mi nombre, Amarna, y las iniciales A.M., diciendo cosas como que yo estoy a favor de la pedofilia y la violación, diciendo que hago flaco favor al feminismo", aseguró. "Una artista ha creado una exposición patrocinada por el Ministerio de Igualdad, por lo que en algún momento han visto esta exposición, la han aprobado y han dicho que esto está correcto".

Aquí te dejo una foto. pic.twitter.com/qFw2f1Mi86 — Amarna Miller (@AmarnaMiller) January 9, 2023

"Lógicamente, lo he llevado a mis abogados y estamos emprendiendo acciones contra ello", reveló la exactriz de cine para adultos. "Por ahora no lo he hecho público porque no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque es una cosa gorda", añadió tras confesar que ni Irene Montero ni nadie del Ministerio de Igualdad se había puesto en contacto con ella.

Por otra parte, Amarna Miller confesó en la entrevista que se sentía "decepcionada" con Podemos por los cambios que prometieron y no han cumplido: "Prometían reformas constitucionales que eran complicadas. Ahora tengo el corazón un poco roto, cuando se me haya pasado volveré a pronunciarme políticamente".