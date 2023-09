El Wifi puede decodificar palabras ocultas detrás de las paredes

Además de transmitir señales para poder navegar cómodamente por internet, escuchar música o ver películas, el Wifi tiene también una capacidad hasta ahora poco conocida para captar más allá de lo que la pared oculta. Un experimento llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB, por sus siglas en inglés) han logrado diseñar una configuración Wifi que permita identificar formas a través de paredes sólidas.

Para ello, los científicos se enfocaron en las ondas capaces de definir los bordes de los objetos, del mismo modo que una persona trazaría un boceto.

Esto les permitió utilizar la Teoría Geométrica de la Difracción (o GTD), que describe el comportamiento de las ondas cuando golpean los bordes de los objetos, causando interferencias o difracciones en las ondas, informan desde Science Alert.

Estas ondas producen formas llamadas conos de Keller cuando se difractan alrededor de los bordes de los objetos. Según explica en un comunicado el ingeniero eléctrico e informático Yasamin Mostofi, "desarrollamos un marco matemático que utiliza estas huellas cónicas como firmas para inferir la orientación de los bordes, creando así un mapa de bordes de la escena".

Los investigadores llamaron a este sistema Wiffract, e incluye tres transmisores Wifi para enviar señales y un receptor móvil para captarlas mientras rebotan.

A partir de los datos de los bordes, los científicos pudieron mejorar la capacidad del sistema para que fuese capaz de detectar aquellas formas que se encontraban más lejos de los transmisores, o en un lugar oculto, como puede ser al otro lado de una pared.

Del mismo modo, una vez que se forma una imagen, los investigadores pueden mejorarla aún más utilizando herramientas de finalización de imágenes desde el área de visión.

El estudio incluye además el impacto de varios parámetros diferentes, como la curvatura de una superficie, la orientación de los bordes, la distancia a la rejilla del receptor y la ubicación del transmisor en los conos de Keller y su sistema de imágenes basado en bordes propuesto, lo que les ha permitido desarrollar una base para un diseño metódico de un sistema de imágenes.

Para poner a prueba esta metodología, se llevaron a cabo varios experimentos en tres áreas diferentes, entre las que se incluyó el escenario de una pared para poder leer a través de ella. El equipo fue capaz de que su sistema visualizase con éxito varios objetos con forma de alfabeto e incluso clasificase las letras.

El estudio, que aún debe ser revisado por pares, ha sido ya presentado en el evento Proceedings of the 2023 IEEE National Conference on Radar.