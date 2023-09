Chris Evans confiesa cuál es uno de los puntos más fuertes de su personalidad: "Siempre me dicen que soy 'muy Géminis'"

Chris Evans es una de las caras más conocidas de Hollywood. Gracias a su papel como Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel o en obras como Ghosted o The Gray Man, su nombre es conocido por todo el mundo, se sea, o no, cinéfilo. Aunque lo cierto es que lo realmente de película es su vida amorosa.

Actualmente, el actor se encuentra muy enamorado de Alba Baptista. La pareja de actores se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima rodeados de sus amigos y compañeros de profesión recientemente. Un evento que ha puesto punto y final a un extenso historial amoroso.

Así mismo lo ha confesado el que fuera pareja de personalidades como Lily Collins o Jessica Biel en una entrevista para GQ: "Es curioso, me han dicho que soy extrovertido. Aunque creo que todos nos sentimos introvertidos hasta cierto punto. Soy una persona bastante abierta. Me gusta la comunicación".

Chris Evans es la portada de la revista GQ. pic.twitter.com/kYi7dBIrhH — Indie 505 (@Indie5051) September 19, 2023

Según ha explicado, su personalidad está muy marcada por su fecha de nacimiento: "No estoy seguro de cuánto creo en la astrología, pero soy Géminis y ya he tenido suficientes exnovias que me han dicho: 'Eres muy Géminis'. Y una de las cualidades de Géminis es la comunicación. Nos gusta compartir, conversar y simplemente ser sinceros".

Uno de los puntos que, según Evans, más destaca de su personalidad es su capacidad para pueda hablar de cualquier cosa con cualquier persona. De hecho, ha afirmado ser capaz de "soltar la chapa" a quien se le acerque: "Pero ese tipo de intercambio emocional a menudo viene con un aspecto físico con el que me siento cómodo, ya sabes, el lenguaje corporal y la cadencia. Hay algo en común en ese tipo de carácter con el que creo que me siento cómodo".