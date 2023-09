Chris Evans pide disculpas por su última película: "Podríamos haberlo hecho mejor"

Hoy por hoy, Chris Evans se ha propuesto empezar a trabajar un poco menos. Así lo reveló en una reciente entrevista con GQ, donde además le daba la razón a Quentin Tarantino en cuanto a una inquietud que él tenía con Marvel: que la gente va a ver sus películas por los personajes, no por las estrellas que participan. La charla, sin embargo, fue mucho más allá, con Evans reflexionando a sus anchas sobre lo intenso que había sido 2023. Al fin y al cabo, aún le quedan por estrenar dos películas este año.

El negocio del dolor, con Emily Blunt, llega el 27 de octubre a Netflix, mientras que la comedia navideña Red One, con Dwayne Johnson, hará lo propio a finales de diciembre en Amazon Prime Video. Estos títulos, junto al anime de Scott Pilgrim donde ha vuelto para poner voz, dejan atrás un film que aparenta haber sido ligeramente doloroso para Evans: Ghosting. Una comedia de espionaje dirigida por Dexter Fletcher que llegó a Apple TV+ con el reclamo de la presencia conjunta de Evans y Ana de Armas, tras haber aparecido en la primera Puñales por la espalda.

La cantidad de belleza en pantalla a la que esto impelía, sin embargo, no impresionó ni a la crítica ni al público. Las reseñas fueron demoledoras, y Ghosting apenas alcanzó el 26% de votos positivos en Rotten Tomatoes. Evans es consciente de todo ello, y erige Ghosting como una película que le ayudó a crecer de algún modo. Así como a hacerse preguntas sobre el estado actual de la audiencia. Evans dice que Ghosting es un tipo de película que “tal vez ya no vemos mucho”. “La cuestión es si el público ha superado o no este tipo de películas”.

Evans tenía esta duda antes de que la película se estrenara en streaming, y la duda se mantuvo una vez estaba en el catálogo de Apple TV+. “Técnicamente creo que lo hicimos bien, en términos de audiencia, aunque a los críticos no les gustó”. Como las valoraciones de la audiencia tampoco fueron para echar cohetes, Evans acaba asumiendo que Ghosting quizá no estaba demasiado bien. “Por eso es más culpa de la película que del apetito del público. El apetito está ahí, si se hace bien. Podríamos haberlo hecho mejor”.

Veremos si El negocio del dolor y Red One caen algo más en gracia. Ocurra lo que ocurra, el antiguo intérprete del Capitán América está decidido a tomarse las cosas con calma a partir de ahora.

