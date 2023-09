Chris Evans da la razón a Tarantino en su mayor crítica a las películas de Marvel

Criticar a Marvel es un deporte internacional, que inauguró Martin Scorsese sin darse cuenta y que se ha convertido en un tema de conversación para cualquier estrella con la que te cruces. Bien sea porque el medio pregunta, o porque la figura de turno tiene ganas de opinar, a cada tanto tenemos un nuevo titular cuestionando la preponderancia industrial de Marvel Studios (que, por otra parte, hoy por hoy anda muy mermada). Hace unos meses, Quentin Tarantino se sumó a la discusión.

Y lanzó un argumento sugerente, en el que pocos habían caído: las películas de Marvel no tienen estrellas de cine. Tarantino dijo que el público que iba a ver la siguiente entrega del MCU no lo hacía porque quisiera ver a Chris Evans o Chris Hemsworth, sino por los personajes que interpretaban. Porque “el Capitán América es la estrella o Thor es la estrella”. Evans fue Steve Rogers durante 11 años en el Universo de Marvel, portando el escudo del Capitán América. Y está de acuerdo con Tarantino, pero no lo considera algo negativo. Más bien al contrario.

Evans, que se despidiera del personaje en Vengadores: Endgame, estrena este 27 de octubre en Netflix El negocio del dolor: un drama sobre las farmacéuticas que coprotagoniza Emily Blunt y dirige David Yates (llegado de las sagas de Harry Potter y Animales fantásticos). Promocionando la película ha tenido una larga charla con GQ, donde ha dicho que una gran ventaja que sintió trabajando en Marvel durante tanto tiempo era precisamente eso: que lo importante era el personaje, y no su imagen como estrella de Hollywood.

“Eso era lo bonito de trabajar en las películas de Marvel. Nunca has tenido que ser el centro de atención. Incluso en tus propias películas a veces. Quentin Tarantino lo dijo hace poco y yo estaba como, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Tú estás ahí, pero no sientes un gran peso”. Kevin Feige, en tanto a mandamás de Marvel Studios, ya ha tenido tiempo de contradecirle. “Supongo que es algo que Chris se decía a sí mismo, y creo que es algo que muchos de los Vengadores, incluido Robert, se dirían a sí mismos, lo que en realidad fue muy útil para el proceso”, ha declarado sobre Robert Downey Jr. como Iron Man.

“En ciertos casos, incluido el de Chris, no es del todo cierto”. La cuestión de si Evans volvería a interpretar al Capitán América ha resurgido entonces: el actor no ha dejado de trabajar desde Endgame (en películas como Puñales por la espalda o El agente invisible), pero a un ritmo más relajado. “Nunca diría nunca, porque fue una experiencia maravillosa”, apunta sobre volver al MCU. “No será pronto”, añade. Porque, de hecho, Evans se ha propuesto tomarse la carrera con más relajación.

“Espero actuar un poco menos en mi vida. Tengo muchos otros intereses. Mira, de ninguna manera he escalado ningún tipo de montaña en este campo. No tengo ningún Oscar y no estoy agrupado con otros nombres que están en la cima de la montaña de ninguna manera. Pero también me siento muy satisfecho”. Evans no tiene pues una ambición excesiva con su profesión, y agradece que su protagonismo en Marvel le haya dado la oportunidad de actuar menos de ahora en adelante.

“Si quisiera parar todo ahora, podría”, asegura. “Lo cual es increíble. Es una bendición más allá de las palabras. En concreto, porque la vida es impredecible y puede pasar cualquier cosa. Intento planificar las cosas de modo que cualquier cosa que pueda surgir en el futuro esté prevista. Y eso es algo que ostensiblemente Marvel me ha proporcionado”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.