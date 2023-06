'Capitán América 4' ha cambiado su título porque sonaba raro, pero ahora es directamente distópico

La huelga de guionistas ha provocado un cambio drástico en el calendario de Marvel Studios. Lo que queda de 2023 parece a salvo de los reajustes, pero la imposibilidad de contar con guionistas en los rodajes han provocado que varias producciones se detengan, cuando no se posterguen hasta nueva orden. Una de las afectadas es la cuarta entrega de Capitán América: aquella donde Anthony Mackie como Sam Wilson sucedería oficialmente a Chris Evans como Steve Rogers tras las dudas que retrató la serie Falcon y el Soldado de Invierno.

Esta secuela forma parte de la actual Fase 5 y sucede en el calendario a Deadpool 3, tal y como sigue ocurriendo tras un ligero reajuste en las fechas. Ahora la entrada oficial del Mercenario Bocazas en el MCU se producirá el 3 de mayo de 2024, mientras que Capitán América 4 verá la luz el 26 de julio de 2024 y posteriormente ocurrirá lo mismo con Thunderbolts el 20 de diciembre del mismo año, cerrando la Fase 5. Según trascendía el nuevo programa muchos nos percatamos de que la película que dirige Julius Onah había sufrido un reajuste extra.

Y es que la película ha cambiado de título. Ahora figura en el calendario como Capitán América: Brave New World, cambio llamativo en cuanto que no es algo que se haya anunciado a bombo y platillo pese a que haya transcurrido bastante tiempo desde que supimos de la existencia del proyecto. El título original era New World Order, y parece evidente por qué se ha cambiado (con mejor o peor fortuna) si nos centramos en el título descartado y en alguna otra polémica que ha acompañado al film.

Veamos. Brave New World se desarrolla luego de los acontecimientos de Falcon y el Soldado de Invierno, retomando a Wilson como poco después Thunderbolts hará con Bucky Barnes (Sebastian Stan) y otros antihéroes de Marvel. El film es conocido sobre todo por haber fichado al legendario Harrison Ford para el papel del general Ross: un personaje hasta ahora encarnado por William Hurt, que tuvo que ser recasteado luego de que este falleciera el año pasado. Ford debuta en el Universo de Marvel con Capitán América 4, pero no es el único fichaje llamativo.

También están Liv Tyler y Tim Blake Nelson volviendo al MCU tras su aparición, como Betty Ross y el Líder, en El increíble Hulk. Y (aquí vienen las curvas) Shira Haas debutando como Sabra, álter ego superheroico de Ruth Bat-Seraph. La presencia de Haas, que viene de Unorthodox, ha suscitado inquietud por cómo la película mostrará al personaje, ya que en los cómics Sabra es famosa por ser la primera superheroína israelí, afiliada al Mossad. Verla como acompañante del Capitán América podría ser visto como propaganda proisraelí, en el siempre complejo marco del conflicto de este país con Palestina.

El problema de los títulos

Desde Marvel han defendido que el personaje será reescrito para limar asperezas, pero entonces subsistía otro problema. Qué pasa con ese título. New World Order, “Nuevo Orden Mundial”, son tres palabras conocidas, pero de connotaciones peliagudas. La expresión ‘Nuevo Orden Mundial’ se le atribuye al presidente Woodrow Wilson poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando defendía la necesidad de que existiera una Sociedad de Naciones para impedir que algo así volviera a ocurrir.

Luego de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la Guerra Fría, fue empleado indistintamente por líderes políticos como Gorbachov y Bush, y también por historiadores y politólogos de cara a describir el periodo histórico donde se hallaban embarcados. Pero claro. En paralelo a estas contiendas “Nuevo Orden Mundial” también pasó a denominar una teoría conspiranoica muy extendida, que denuncia un plan para establecer secretamente un gobierno único a nivel mundial.

La teoría tiene tal generalidad que ha sido vinculado a los Illuminati o a los masones, para pasar a tener un gran predicamento en los últimos años. Otras conspiranoias como el QAnon, el terraplanismo o el movimiento antivacunas tras la pandemia recurren al Nuevo Orden Mundial para identificar a sus enemigos, de tal forma que hoy es una expresión vinculada a una visión apocalíptica y reaccionaria del mundo. Con lo compleja que ha sido siempre la figura del Capitán América frente a asuntos como el patriotismo o el racismo (que en Falcon y el Soldado de Invierno pasó a primera plana), igual no era lo más indicado.

Los protagonistas de 'Brave New World'

Así que se ha cambiado el título a Brave New World. ¿Un título mejor? Pues depende. Quizá sea menos problemático, pero es inevitable vincularlo al título de la novela más famosa de Aldous Huxley, la homónima Brave New World que en España siempre hemos conocido como Un mundo feliz. Brave New World es, en efecto, una distopía (Peacock la adaptó no hace mucho como una miniserie titulada igual, y que solo duró una temporada), de ahí que las connotaciones del título de Capitán América 4 sigan siendo incontrolables.

¿Es buscado? ¿Quiere ser Capitán América 4 un thriller político, que nos muestre un mundo marcado por la hipervigilancia y las conspiraciones? Sea como sea, es un embrollo total que al menos por ahora puede ser dejado para más tarde en función a la huelga.

