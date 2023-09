Inteligencia artificial, ¿enemiga o aliada de la inclusión de las personas con discapacidad?

Desde el lanzamiento de Chat GPT en España, el 30 de noviembre de 2022, no dejamos de escuchar, leer, incluso adquirir formación sobre la inteligencia artificial. Muchas personas se preguntan si esta nueva inteligencia, que claramente ha venido con fuerza para quedarse, va a desbancar a algunos profesionales como, por ejemplo, traductores, periodistas, diseñadores gráficos y un largo etc. Sin embargo, pocos se preguntan si la IA es una aliada o enemiga para la inclusión de las personas con discapacidad.

Antes de continuar con el análisis de esta cuestión a la que no se le puede dar una respuesta dicotómica, ya que hay múltiples factores que afectan e interactúan, vamos a definir qué es exactamente la inteligencia artificial. La IA fue definida por J. McCarthy en 1956, como "la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento". La OMS, por su parte, la define como: "La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de algoritmos codificados en medios tecnológicos de aprender de los datos con el fin de realizar tareas automatizadas sin necesidad de que una persona programe explícitamente cada paso del proceso".

Existen varios productos y servicios que utilizan la IA y que, de hecho, son de enorme utilidad para las personas con discapacidad como puede ser el software de sistema de voz que utilizo para escribir debido a que mi parálisis cerebral me provoca una dificultad mayor para teclear y escribir con el ordenador. Este tipo de inteligencia artificial con entrenamiento va adquiriendo conocimiento sobre las palabras más utilizadas de la persona y cada vez se cometen menos errores, se acorta los tiempos en los que se escribe y realmente es de enorme utilidad. También están los traductores, que si bien pueden suponer un peligro para el estudio de las lenguas extranjeras, sí facilitan el acceso al conocimiento a personas que, por distintos motivos, entre ellos pueden encontrarse algún tipo de discapacidad, no han podido estudiar ese idioma.

Muchos se preguntan si esta inteligencia, que claramente ha venido para quedarse, va a desbancar a algunos profesionales

¿Podemos concluir, entonces, que la inteligencia artificial es buena para la inclusión? No, al menos de forma general, algo de lo que ya advierte el Real Patronato sobre Discapacidad en su reciente estudio 'El Impacto de la Inteligencia Artificial sobre los derechos de las personas con discapacidad'. Tal y como se menciona en la presentación del Estudio en su propia página web, "para realizar esta investigación se ha encuestado a 864 personas con discapacidad, garantizando la representatividad en variables relevantes: tipo de discapacidad, género y edad. Entre los resultados de estas encuestas se ha visto que, si bien el 99,8% conocen productos o gadgets de inteligencia artificial, solo el 12,3% las usa".

Barreras para el uso de la IA

Algunas de las barreras más importantes para el uso de la inteligencia artificial por las personas con discapacidad son, entre otras:

El elevado coste de algunos software, productos o servicios, que se suma a lo que se conoce como coste oculto de la discapacidad. La falta de accesibilidad en su uso. La ausencia de representatividad de datos recogidos sobre la discapacidad, para generar un conocimiento adaptado y realista sobre las diferentes discapacidades y ofrecer productos y servicios a medida.



Otra cuestión aparte es la ciberseguridad o gestión de los datos de forma segura. No obstante, no soy una experta en este área y no puedo opinar al respecto.

Entonces, ¿esto significa que la inteligencia artificial es una barrera añadida a la inclusión? No necesariamente, lo que sí deja claro es que falta mucho camino para que sea una auténtica aliada y las administraciones públicas deben garantizar que la legislación regulatoria y la accesibilidad tengan en cuenta a las personas con discapacidad y sus derechos en el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial.

Falta mucho camino para que la IA sea una auténtica aliada y las administraciones públicas deben garantizar una legislación regulatoria

Ventajas de la IA para las personas con discapacidad

¿Qué ventajas puede tener la Inteligencia Artificial para las personas con discapacidad? Para responder a esta pregunta con un ejemplo práctico y real he utilizado chat GPT en la versión gratuita con el siguiente prompt u orden. "Estoy escribiendo un artículo para un medio español enumerar ejemplos de las ventajas que supone para las personas con discapacidad junto con una explicación". Esto es lo que ha escrito en un minuto:

Accesibilidad mejorada: la IA puede desarrollar herramientas y sistemas que permiten a las personas con discapacidad acceder a la tecnología y la información de manera más fácil. Por ejemplo, lectores de pantalla y sistemas de reconocimiento de voz.

la IA puede desarrollar herramientas y sistemas que permiten a las personas con discapacidad acceder a la tecnología y la información de manera más fácil. Por ejemplo, lectores de pantalla y sistemas de reconocimiento de voz. ​Comunicación mejorada: la IA puede ayudar a las personas con discapacidad en la comunicación, mediante la traducción de lenguaje de señas a texto o voz, o mediante la generación de voz sintética para aquellos que tienen dificultades para hablar.



la IA puede ayudar a las personas con discapacidad en la comunicación, mediante la traducción de lenguaje de señas a texto o voz, o mediante la generación de voz sintética para aquellos que tienen dificultades para hablar. Asistencia en la movilidad: los sistemas de IA pueden controlar dispositivos y vehículos para personas con discapacidad motriz, como sillas de ruedas eléctricas, exoesqueletos o vehículos autónomos adaptados.

los sistemas de IA pueden controlar dispositivos y vehículos para personas con discapacidad motriz, como sillas de ruedas eléctricas, exoesqueletos o vehículos autónomos adaptados. Rehabilitación y terapia personalizada: la IA puede desarrollar programas de rehabilitación y terapia personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada persona con discapacidad, acelerando así el proceso de recuperación.

la IA puede desarrollar programas de rehabilitación y terapia personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada persona con discapacidad, acelerando así el proceso de recuperación. Detección temprana de enfermedades: los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos para detectar signos tempranos de enfermedades, lo que es especialmente beneficioso para personas con discapacidades que pueden ser propensas a ciertas afecciones.

los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos para detectar signos tempranos de enfermedades, lo que es especialmente beneficioso para personas con discapacidades que pueden ser propensas a ciertas afecciones. Asistencia en la vida diaria: los dispositivos inteligentes y sistemas controlados por IA pueden ayudar en tareas cotidianas, como la cocina, la limpieza y la organización, facilitando la independencia de las personas con discapacidad.

los dispositivos inteligentes y sistemas controlados por IA pueden ayudar en tareas cotidianas, como la cocina, la limpieza y la organización, facilitando la independencia de las personas con discapacidad. Personalización de la tecnología: la IA permite la adaptación de la tecnología a las necesidades individuales, como interfaces de usuario personalizadas, lo que facilita su uso para personas con discapacidad.



la IA permite la adaptación de la tecnología a las necesidades individuales, como interfaces de usuario personalizadas, lo que facilita su uso para personas con discapacidad. Mayor acceso a la educación y empleo: la IA puede ayudar en la creación de entornos de aprendizaje accesibles y en la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, lo que fomenta la inclusión educativa y laboral.



Si bien todo lo que describe es cierto, no será real mientras:

​La adquisición de este tipo de tecnología sea muy cara. Los algoritmos no dispongan de datos ampliamente representativos de las personas con discapacidad.

No se trabaje por reducir la brecha y la desalfabetización digital de las personas con discapacidad. No se legisle el desarrollo de esta tecnología bajo el marco de los derechos de las personas con discapacidad.

No se garantice la accesibilidad universal para todos los software, productos y servicios desarrollados con la IA para todas las discapacidades incluyendo la cognitiva, que en demasiadas ocasiones queda en el olvido.

En definitiva, los datos demuestran que la Inteligencia Artificial abre un campo de posibilidades para las personas con discapacidad en ámbitos como la educación o el empleo, entre otros muchos. Pero, se requieren unas condiciones básicas aunque no suficientes para asegurar el acceso en igualdad de oportunidades a todas ellas. ¿Y tú, qué opinas al respecto?