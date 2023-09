Planes para el fin de semana: la tragedia de Medea, pinturas de Monet y mucho rock

'Medea' de Cherubini abre la temporada de ópera

El pasado martes se inauguró la nueva temporada 2023-2024 del Teatro Real, con asistencia de SSMM los Reyes de España, ofreciéndose una nueva producción de Medea, ópera de Luigi Cherubini que vio la luz en 1797. Una obra que, tras las subsiguientes representaciones en París y algunas en Alemania, cayó en el olvido como tantas otras, hasta que la intuición de María Callas la rescató del ostracismo para incorporarla a su repertorio y ofrecerle vuelo renovado.

La ópera se basa en la tragedia griega de Eurípides, que hunde sus raíces en la leyenda mitológica del Vellocino de Oro, objeto mágico y codiciado que fue robado por Jasón, con ayuda de la propia Medea, en tierras orientales al otro lado del Mar Negro, tras atravesarlo en su nave Argo. La trama se centra en el momento en que Jasón, tras un largo periplo que le lleva a establecerse en Corinto, prepara sus nupcias con la hija del rey Creonte, dejando a un lado su matrimonio previo con Medea.

La protagonista de la ópera es una especie de Sacerdotisa del Mal, armada con ciertos poderes mágicos, capaz de descuartizar a su propio hermano mientras huía de su patria e incitar algunos otros crímenes. Como podemos intuir, ahora no va a quedarse de brazos cruzados ante la afrenta de su esposo.

La nueva producción del Teatro Real está marcada por una escenografía que incluye una mastodóntica estructura central -al parecer la estructura de mayor altura nunca construida en el coso madrileño- que contiene un ascensor y escaleras, a través de las cuales se establece un notable trasiego de personajes. Además cuenta con un amplio recinto que se desplaza verticalmente, permitiendo simultanear acciones y ofrecer más planos escénicos.

La dirección escénica incluye multitud de elementos heterogéneos -probablemente excesivos-, que no dejan al espectador un momento para caer en la abulia. También consigue momentos muy lucidos en la celebración del Himeneo, por ejemplo. La acción general cuenta con la presencia casi permanente de los dos hijos de Jasón y Medea -interpretados por Valeria Grandio e Ismael Palacios- a los que el director escénico, Paco Azorín, ha querido ofrecer gran protagonismo, acentuado por algunos textos proyectados que nos recuerdan los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En el estreno brilló con mucho encanto nuestra joven soprano Sara Blanch en el papel de Dirce, pese a que Cherubini decidió despachar su personaje con un aria y la participación en un trío con coro, ambos en el primer acto. Nancy Fabiola Herrera protagonizó uno de los mejores momentos de toda la ópera, el aria reservada a la nodriza de Medea, que alcanza gran profundidad, remarcada por un precioso juego con el solista de fagot. Los mayores aplausos se los llevó María Agresta, en el papel de la pérfida Medea, que desplegó su bella voz para dar entidad al personaje principal.

Como aspecto a destacar en esta nueva producción, hay que mencionar el trabajo estupendo realizado por Alan Curtis -director y musicólogo estadounidense fallecido en 2015- que compuso unos recitativos de los que carecía la obra de Cherubini, debido a diferentes avatares. La ópera gana en continuidad con esta incorporación y era la primera vez que podía escucharse este feliz añadido, ajustado al estilo musical de la época.

En el entreacto de esta función inaugural pudo verse por primera vez una proyección sobre la cúpula del teatro, que el artista Jaume Plensa ha ideado para recordarnos que tras ella se encuentra el cielo de Madrid.

Cuándo y dónde: hasta el 4 de octubre | Teatro Real

'School of Rock', una fiesta musical en el aula

School of Rock es un musical basado en la estupenda película homónima de Richard Linklater, de la que ya hemos hablado en algún momento en estos Planes. La historia de un músico de rock que comparte piso con un amigo, sin un dólar en el bolsillo para pagarse la habitación, pero con la osadía suficiente para asumir una sustitución realmente complicada en un colegio de élite. El contraste entre la solemnidad de la institución, con su encorsetado claustro de profesores y un grupo de alumnos aplicadísimos, y los modales de un macarra del calibre de Dewey Finn, es el detonante para situaciones realmente divertidas.

A partir de ahí, vemos cómo la clase se revoluciona gracias a la música y encuentra un proyecto común que les impulsa a formar una banda de rock, con el objetivo de participar en un concurso. Todos los ensayos se hacen a escondidas, aunque en horas lectivas, pero poco a poco vemos a los chavales implicarse en ese proyecto común, que no les permitirá adelantar materia en matemáticas ni ciencias, pero sí avanzar en otros aspectos de su formación como personas.

A partir de ese material, con libreto de Julian Fellowes y música de Andrew Lloyd Webber, surgió el musical estrenado en Broadway en 2015, que al año siguiente pasó al West End londinense. También dio pie a una serie de televisión de Nickelodeon que se emitió entre 2016 y 2018.

Así pues, el Espacio Ibercaja Delicias está tomado desde este mes de septiembre por un nutrido grupo de niños que bailan, cantan y actúan de maravilla, transmitiendo un entusiasmo y unas ganas de ser artistas que resultan emocionantes y esperanzadoras. Serán, sin duda, los intérpretes que veremos en escena los próximos años, ya que en la mayoría de ellos se observa talento y desparpajo asombrosos para el espectáculo. Tenemos cantera y es de calidad.

El capitán del barco es Leo Rivera -famoso por sus papeles en Sin tetas no hay paraíso, Burundanga o 7 vidas-, que asume el papel de profe rockero, desprendiendo una energía tremenda y gran capacidad vocal. A su lado, aunque en principio manteniendo las distancias, Julia Möller -a la que vimos recientemente en Company- interpreta a la directora del colegio Horace Green y se desmelena en un número donde muestra su gran voz y afinado canto.

La escenografía es sencilla pero vistosa, y cambia con agilidad para trasladarnos del salón del piso compartido, al interior del colegio, pasando por un pub o el escenario donde tendrá lugar la gran competición rockera, La Batalla de las Bandas, la culminación del musical que acaba con todo el público en pie.

School of Rock cumple con creces las expectativas y se erige como uno de los planes familiares más recomendables de la temporada, por la calidad que desprende y porque además supone un perfecto espejo donde otros niños puedan encontrar su camino como artistas. Una combinación de entusiasmo por la música y espíritu de esfuerzo que no debe dejarse escapar.

Los niños que componen el elenco merecen ser citados aunque sean muchos. Lo alucinante es que son en total ¡42 niños!, formados en distintas disciplinas artísticas durante el último año en la Escuela Jana, que se alternarán en el escenario en grupos de 13 a lo largo de cada representación. Ellos son (en orden alfabético) Alana Crowley, Alicia Jerez, Alvaro de Paz, Axel Gaona, Bruno España, Bruno Ramone, Candela Muñoz, Carlota López-Villariño, Carmen Alcalá, Claudia de Paz, Cloe Martínez, David Hernández Navarro, Emma Rodríguez, Fernando Varela, Gael de la Insua, Gonzalo Alba, Gonzalo Pinillos, Guillermo Moreno, Héctor García, Juan Diego Álvarez, Julia Sibdu Ouedraogo, Karina Scutelnicu, Leire Torry, Lennon Jon, Manu Fernández, María Aparicio Merino, Mariana Rincón, Marina Cobo, Marta de Toro, Martín Abello, Maya H. Vivanco, Mayla Albert, Neco Rodríguez, Oliver Rodríguez, Otilia Domínguez, Pablo Arroyo, Pablo Castiñeira, Roberto Arroba, Sandra Martínez, Sara Pañero, Valentina Cachimbo y Vega Cano.

Cuándo y dónde: desde septiembre | Espacio Ibercaja Delicias

LEV Matadero: vanguardias artísticas digitales

El mes de septiembre es la gran cita con la Electrónica Visual y las Realidades Extendidas, que nos llegan de la mano del Festival LEV organizado por Matadero Madrid. Las experiencias más actuales en el ámbito de la experimentación audiovisual, distribuidas en los múltiples espacios de Matadero durante cuatro días, ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en mundos sonoros, visuales y digitales inauditos en los que las últimas herramientas tecnológicas se ponen al servicio de algunas de las mentes más creativas del panorama nacional e internacional.

Las propuestas de realidades extendidas se desarrollarán a través de las secciones VORTEX, compuesta por experiencias de realidad virtual y VR Cinema. También la sección Ciudad Aumentada, con experiencias urbanas de realidad aumentada. Serán tres instalaciones —una en forma de performance, otra interactiva y otra audiovisual— que completan la programación para la quinta edición del festival en Madrid.

Habrá conciertos y performances audiovisuales en la sala de columnas de Central de Diseño y en el Auditorio de Casa del Lector, donde creadores experimentales de referencia y nuevos valores del panorama actual presentarán en directo imprescindibles e innovadores proyectos.

Si hubiera que destacar algo, podría ser lo siguiente: From the Main Square del brasileño Pedro Harres, galardonado con el Gran Premio del Jurado en la sección Venice Immersive del Festival Internacional de Cine de Venecia 2022; la pieza Nine Dragons del artista contemporáneo nacido en Shanghái, Yang Yongliang, llevará al público en un vuelo inmersivo y mitológico a través de los ojos de un dragón chino; otro de los grandes hitos de la propuesta de este año del festival será la instalación performance Shrink 01995 del artista belga Lawrence Malstaf, que podrá visitarse en Plaza Matadero, de forma gratuita y en diferentes pases.

La pieza Compost AR (Flowers for Suzanne Clair) de la artista australiana afincada en España Lauren Moffatt, en la que utiliza tecnologías de videojuegos fusionadas con técnicas de pintura convencionales para reconstruir digitalmente flores y plantas, será otro de los momentos destacados de una edición que se presenta apasionante. ¡No se lo pierdan!

Cuándo y dónde: del 21 al 24 de septiembre de 2023 | Matadero Madrid

Claude Monet se expone en CentroCentro

Acaba de inaugurarse en CentroCentro una extraordinaria exposición dedicada a Claude Monet, reuniendo en el Palacio de Cibeles más de cincuenta obras maestras del padre del impresionismo, procedentes del Musée Marmottan Monet de París, en lo que va a constituir uno de los polos de atracción artística del otoño e invierno en Madrid.

Téngase en cuenta que el Musée Marmottan Monet alberga el más importante y nutrido conjunto de obras del pintor francés, fruto de la generosa donación que realizó su hijo Michel en 1966. La andadura de Monet como artista abarca más de 60 fructíferos años dedicados a la pintura, hasta que al final de sus días sus ojos quedaron prácticamente cegados por unas cataratas muy acusadas.

La selección presentada en Madrid incluye obras de sus inicios, junto a algunas de los pintores que supusieron un referente en su juventud; otras que permiten seguir su evolución artística, con las indagaciones de Monet en la luz y la naturaleza; hasta llegar a sus últimas pinturas inspiradas por los nenúfares que crecían en su propiedad de Giverny.

Sus viajes también están representados en esta muestra, con paisajes típicos de las tierras de Holanda; en Noruega Monet investigó el modo de plasmar algo tan intangible como la nieve, con sus diferentes tonalidades. Londres le permitió fijar su mirada en la famosa niebla de aquella ciudad, maravillosamente plasmada en los lienzos de Monet, aunque ya sabemos que poco tenía de bucólico y era un fenómeno más bien debido a la polución.

La colección de cuadros centrados en sus observaciones del jardín de Giverny son auténticas joyas, en las que un Monet ya octogenario llegó a una síntesis de impresiones realmente sobrecogedora, con obras que podrían interpretarse como lecturas abstractas. Pura belleza expresada en trazos desnudos. No se la pierdan bajo ningún concepto.

Cuándo y dónde: hasta el 25 de febrero de 2024 | CentroCentro

Cine y circo para toda la familia

Dos propuestas de ocio y entretenimiento para toda la familia, la primera de ellas formando parte de la exitosa iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que acerca la cultura a todos los rincones de la capital, 21 distritos, que se ha presentado esta semana.

La plaza de Carabanchel será el escenario, con entrada libre y gratuita, donde el sábado 23 de septiembre se desarrollará el espectáculo circense Fuman Stick Toss, de la compañía Fumanartist, prometiendo música, equilibrios, acrobacias y una gran dosis de excentricidad, lo que asegura el entretenimiento para el público de todas las edades.

El protagonista es un clown investigador que, con su carro lleno de melodías, inventos e instrumentos sonoros, hace descubrir al público canciones, juegos, ritmos y muchas sorpresas… El espectador se verá llamado a participar en el espectáculo. Con este clown de estilo único y personal todos disfrutaremos de sus trucos musicales y de sus muchas dosis de humor.

Cuándo y dónde: Sábado 23 (19:00h) | Plaza de Carabanchel

Para completar los planes en familia, un poco de cine que se proyectará en CaixaForum, en una sesión adecuada para niños de más de 6 años. Podremos ver la película de animación Ágata, mi vecina detective (2017) de la directora danesa Karla von Bengtson. Está protagonizada por la escritora Agatha Christie, a la que conoceremos con tan sólo 10 años ya muy apasionada por la investigación de todo tipo de misterios con los que va encontrándose. Tanto que ha creado una agencia de detectives privados en el sótano de la casa donde se acaba de mudar con su familia.

Su primer rompecabezas la llevará a un asunto mucho más complicado de lo que esperaba… Una aventura detectivesca con giros de guión inesperados, donde la protagonista aprenderá a ver más allá de las primeras impresiones y valorar la importancia de la amistad.

Cuándo y dónde: sábado 23 a las 11,30 | CaixaForum

Danza contemporánea nacional e internacional

Supone un lujo para la capital contar durante esta semana con la Sydney Dance Company y su director artístico, el español Rafael Bonachela, quien desempeña el cargo desde 2009, para ofrecernos un par de estrenos en España.

Ab [intra] puede verse aún hoy jueves 22 y es una coreografía estrenada en Sydney en 2018, que pasó por Francia el año pasado agotando las localidades en el Théâtre National de Chaillot en París. El título de la coreografía significa 'desde dentro' en latín, y viaja de la ternura a la agitación. Según explicó el propio Bonachela en rueda de prensa, halló la inspiración para esta pieza en su deseo de "capturar la energía y el impulso que siento cada vez que entro al estudio".

La música fusiona el exuberante segundo concierto para violonchelo de Peteris Vasks con música electrónica ambiental y los bailarines ocupan un mundo etéreo visualmente deslumbrante. Esta es una pieza ferozmente física y sincera que aspira a quedar en la memoria del espectador.

La segunda coreografía, Impermanence, podrá verse, el sábado y el domingo en la Sala Roja de Teatros del Canal. Es la creación más reciente de Bonachela y tuvo un proceso de elaboración arduo, ya que se cruzó en medio la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020. La compañía grabó las composiciones durante su reclusión, los bailarines ensayaron aislados, y gracias a su perseverancia Impermanence pudo subir a los escenarios.

La obra es una exploración visceral y emocionante sobre la yuxtaposición de belleza y devastación. El compositor Bryce Dessner, ganador del premio Grammy y de las bandas sonoras de El renacido y Los dos papas, se inspiró en los incendios forestales que asolaron Australia entre 2019 y 2020 y en el incendio de la catedral de Notre Dame de París.. La música será Interpretada en directo por el Australian String Quartet.

Cuándo y dónde: de jueves a domingo | Teatros del Canal

No podemos dejar de añadir a estas actuaciones de la compañía de Sidney otra propuesta que podremos ver al aire libre en la Plaza de Juan Goytisolo, formando parte del programa antes citado, 21 distritos. Programas de calidad con entrada libre y gratuita.

Se trata de Gran Bolero, una pieza coral, creada, dirigida y coreografiada por Jesús Rubio Gamo, que reúne sobre la escena a doce bailarines. El esfuerzo y el placer de resistir; una danza obstinada sobre el tránsito entre el disfrute y el agotamiento, un baile para celebrar el tiempo y espacio que compartimos; lo intenso y lo fugaz, el pálpito y el sosiego. La obra recibió el Premio Max 2020 Mejor Espectáculo de Danza