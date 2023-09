Guerra abierta contra la amnistía: Sánchez logra unir de nuevo a Alfonso y a Felipe

El pasado 4 de septiembre, Pedro Sánchez pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid, que fue el lugar elegido por Moncloa para que el presidente del Gobierno en funciones diera el pistoletazo al nuevo curso político. Ese día, Yolanda Díaz sorprendía con una visita sorpresa a Carles Puigdemont en Bruselas, en la que acercaron posturas de cara a una investidura del líder socialista. Más de dos semanas después, en el mismo lugar -justamente, en el Ateneo-, el nombre de los tres ha resonado con fuerza. Aunque ha habido sistema de traducción, ha sido algo distinto al que acaba de estrenar el Congreso de los Diputados: "El otro", han dicho en referencia a Sánchez; "esa señora que no ha ganado elecciones", en referencia a Díaz; y "felón", como han definido al expresident fugado de la justicia.

Los autores de este diccionario de sinónimos han sido Felipe González y Alfonso Guerra. Expresidente y exvicepresidente del Gobierno. Ex secretario general y ex vicesecretario general del PSOE. "Alfonso y González. Felipe y Guerra", ha resumido Luis Arroyo, presidente del Ateneo, en los prolegómenos de la presentación del libro que protagoniza Guerra y que se llama La rosa y las espinas. Y para Sánchez ha habido, de hecho, muchas espinas.

Porque lo que podría haber sido una simple presentación de un libro se convirtió en un acto contra la amnistía, condición que le exigen a Sánchez desde Junts y ERC para asegurarle otro mandato a los mandos de la Moncloa. "Tenéis una expectación que no sabemos si vamos a cumplir porque esto es la presentación de un libro", ha comenzado diciendo Guerra, que ha ironizado: "Nada más. Lo sabéis, ¿no?". Pero la decepción por no cumplir las expectativas no ha aparecido por ningún lado.

Sobre todo si se tiene en cuenta en asistencia, puesto que han reunido a lo más granado de lo que el presidente en funciones denomina como "el PSOE de ayer". Sin contar con el Padre Ángel ni Adolfo Suárez Illana, han asistido al reencuentro entre "los dos políticos más influyentes de los últimos 40 años" -según Manuel Lamarca, escritor del libro- desde exministros como José Luis Corcuera, José Barrionuevo o Virgilio Zapatero hasta Antonio Miguel Carmona, que fue candidato del PSOE al Ayuntamiento en 2015, pasando por actuales mandatarios del PSOE, como Emiliano García-Page o Javier Lambán. Este último, de hecho, ha dicho que el acto no le ha parecido "crítico".

En un momento de la presentación, que ha sido una recopilación de críticas a la amnistía y a Sánchez, el escritor también ha dicho que Guerra era el "absoluto protagonista del acto". Pero eso ha sido antes de que hablara González, que ha tenido varios y variados comentarios acerca de Yolanda Díaz, a la que no ha concedido indulto ni amnistía algunos. "Hay personas dando lecciones de política cuando no han ganado nunca una elección, como la vicepresidenta segunda", ha asegurado. "No ha ganado una elección en ningún momento", ha insistido minutos después. También Guerra se ha acordado de la "nueva política", pero para denominarla como "estafa".

"Jóvenes inmaduros", ha sido otra de las frases en referencia a Podemos, a Unidas Podemos o a Sumar, como se han venido nombrando en los últimos años. Porque la edad ha sido otro tema que han tocado los presentes. "¿Qué van a decir sobre que estemos de acuerdo?", se ha preguntado en voz alta González, que se ha respondido a sí mismo: “Que somos viejos o que somos de otra época”. Quizá este sea el comienzo de la época en la que, como han bromeado, se les vea más "actuar juntos encima de un escenario". Pero nunca será pidiendo la amnistía.