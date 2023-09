Casi la mitad de los españoles, en contra del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

Cerca de la mitad de los españoles está en contra de que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, una medida que ha comenzado a aplicarse esta semana pese a que todavía no se ha aprobado oficialmente el cambio del reglamento. Así se extrae del polibarómetro realizado por el Instituto DYM para 20minutos, en el que un 48,3% de los encuestados no se muestra partidario de la exigencia de los partidos nacionalistas, que se aprobará definitivamente este jueves en Pleno. Por contra, hay un 38,1% de los españoles que está a favor y otro 13,6% que no opina al respecto.

La mayoría de los que no son partidarios son los votantes del PP y de Vox. De los electores que optaron por los populares en las últimas elecciones, más de un 73,6% está en contra, y no llega al 20% el porcentaje de votantes favorables. En el caso de la formación de Santiago Abascal, el número de contrarios es levemente mayor, pues roza el 80% frente a un 10% que opta por no rechazarlo.

En el caso de las formaciones que aspiran a revalidar el gobierno de coalición, PSOE y Sumar, es mayoritario el apoyo, aunque en filas socialistas hay más división. De los votantes que en los comicios de julio apoyaron a Pedro Sánchez, presidente en funciones, un 56,8% está a favor. En cambio, otro 33,1% no lo está. Es decir, uno de cada tres votantes del PSOE lo rechaza. El apoyo en los electores de Sumar es mayor, rozando el 70% frente a una minoría contraria que no llega al 20%.

Estos porcentajes son similares a los cosechados cuando se le pregunta a los encuestados por su posicionamiento ideológico. Entre los que se consideran izquierda, el apoyo es mayoritario con un 72,1%. En los de centroizquierda también hay una mayoría a favor, pero no tan holgada (un 60% frente a cerca de un 30%). Las bazas se tornan en los votantes de centro, con un 55% en contra y un 33% a favor; y se agudiza en el centroderecha (73,5% en contra frente a un 19% a favor) y en la derecha (un 74,1%), aunque hay un ligero porcentaje más de apoyo (19,4%).

A la espera de la aprobación definitiva

La publicación de los datos de esta encuesta coincide con la votación que tendrá lugar este jueves en el Congreso, en la que se espera que la modificación del reglamento para permitir el uso del catalán, gallego y el euskera en la Cámara Baja salga aprobada definitivamente. No obstante, los grupos no esperaron a este hecho para comenzar a aplicar la propuesta: el martes fue el primer Pleno en el que los diputados hicieron uso de las lenguas cooficiales.

Ese día el Pleno votó la toma en consideración de la reforma exprés, que salió adelante con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Es decir, 179 votos a favor frente a 171 en contra (los de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro). El primer diputado en utilizar el gallego fue José Ramón Gómez Besteiro, del PSOE, pero también Gabriel Rufián, de ERC, hizo uso del catalán y Mertxe Aizpurúa, de EH Bildu, con el vasco. Esta lengua también fue usada en algún momento de su intervención por el portavoz del PP, Borja Sémper. De hecho, los diputados de la formación de Santiago Abascal lo usaron para abandonar el hemiciclo, algo que hicieron en varias ocasiones, después de dejar los pinganillos -comprados por el Congreso para hacer posible la traducción simultánea- en el escaño vacío de Sánchez.