Aragonès afirma que el déficit fiscal es “una de las deudas del Gobierno con Cataluña”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha analizado los datos que su consejera de Economía, Natàlia Mas, ha presentado esta mañana sobre el déficit fiscal y ha exigido “acabar con este déficit fiscal”. Aragonès ha calificado el diferencial negativo de "insoportable y ha advertido que el déficit fiscal es “una de las deudas del Gobierno con Cataluña”.

Según los cálculos realizados por el departamento de Economía en base a datos propios, ya que el Gobierno no ofrece datos oficiales, estima que el desfase entre lo que el Estado invierte y gasta en Cataluña, y lo que se recauda en este territorio, es de 22.000 millones de euros.

En base a estas cuentas, Pere Aragonès ha declarado esta tarde que este déficit fiscal son “22.000 millones de euros que no están en los hospitales, que no se pueden destinar a reforzar las escuelas, que no pueden destinarse a las infraestructuras, ni tampoco a mejorar la competitividad de nuestra economía para generar puestos de trabajo de calidad”.

Por este motivo, Aragonès ha advertido a Pedro Sánchez que “es imprescindible que esta cuestión se aborde”. Pere Aragonès ha atendido esta tarde a los periodistas antes de asistir a un acto en el Ateneu Barcelonès. Al ser preguntado por las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Aragonès ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a “ponerse las pilas" en estas conversaciones.

Concretamente, Pere Aragonès Aragonès ha insistido en que Sánchez empiece a “poner propuestas encima de la mesa”, recordándole que “las nuestras son muy claras”. En su análisis sobre cómo van las negociaciones, el presidente de la Generalitat ha asegurado que “no van mucho”.