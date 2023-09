Kiko Hernández da sus primeras declaraciones tras casarse con Fran Antón

Kiko Hernández y Fran Antón se han dado el 'sí, quiero' este fin de semana en Melilla. La feliz pareja, junto a sus casi 400 invitados, han hecho de la ciudad autónoma el centro de todas las miradas. Y es que, durante tres días, han podido no solo celebrar su amor, sino que disfrutar de la compañía de su familia y amigos.

Junto con el nacimiento de sus hijas, Abril y Jimena, este sin duda ha sido uno de los días más felices del que fuera colaborador de Sálvame. Así lo han podido asegurar algunas de las asistentes al enlace, como la periodista Pilar Vidal, que ha acudido sin voz a Espejo Público después de darlo todo junto a Lydia Lozano.

Y es que aunque todo comenzara a mediodía, no fue hasta bien entrada la noche que acabase la fiesta. Un evento lleno de alegría al que acudieron desde los rostros más conocidos de la pequeña pantalla española hasta compañeros del mundo del teatro como Marta Valverde.

Por su parte, los verdaderos protagonistas todavía no se recuperan del huracán de emociones que han vivido en estos últimos días. Aunque, no por ello han olvidado a quienes o bien no quisieron o no pudieron acudir a la señalada fecha: "Muchos intentaron reventarla, pero se quedaron en el intento, pobres, con lo que cuesta venir a Melilla".

A través de la revista Lecturas, Kiko no ha dudado en contar con todo lujo de detalles todos sus pensamientos: "¡Feliz con todo! Ahora toca descansar, disfrutar y desconectar. Hoy es el primer día de...".

¡La gran boda de Kiko Hernández! 💥 Este lunes, en exclusiva en tu revista Lecturas, el enlace del colaborador y Fran Anton. Las anécdotas, los invitados, los trajes de los novios, la fiesta... No te quedes sin tu ejemplar y corre a tu kiosco. ¡Te esperamos! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/oOiEUQUV9s — Lecturas (@Lecturas) September 18, 2023

Ahora queda celebrar la luna de miel. Por el momento no han querido desvelar cuál será su destino, pero no son pocos los que señalan la ciudad del amor como posibilidad. Y es que los novios, ya maridos, visitaron la capital francesa dos meses antes de la boda.

Por ahora descansan juntos como la familia que ya son y no dudan en presumir en redes de su amor. "La boda del año, sin más. Feliz de que podáis ver y compartir conmigo el momento más feliz de mi vida, ¡y ya son tres! Para los 400, os quiero y mucho. ¡Formáis ya parte de mi vida!", compartió Kiko en su perfil de Instagram.