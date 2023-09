Melyssa Pinto, muy criticada por su última publicación en redes: "Los 'influencers' cada día me sorprenden más"

Melyssa Pinto se ha convertido en el centro de atención por su última publicación en Instagram. La que fuera concursante de Supervivientes viajó a Barcelona en avión este fin de semana y quiso compartir con sus seguidores una de sus primeras impresiones al llegar a la ciudad.

La influencer no dudó en hablar de la "porquería" que había en el agua que rodea a la capital catalana, así como de su miedo a volar. Y es que, si algo le llamó en especial a la joven, eso fue la "contaminación" del mar.

"En tierra, babysss, (qué tranquilidad me da decir eso, y qué gustazo)", explicaba en su más reciente historia. "He hecho esta foto cuando aterrizábamos porque me ha llamado la atención la división que había en el mar, ¿en serio eso es porquería?".

los influencers cada día me sorprenden más…. pic.twitter.com/aXBeZxsgba — pau (@sweetfreak28) September 17, 2023

Las palabras de la exparticipante de La isla de las tentaciones no tardaron en hacerse virales a través de otras redes como X conocida anteriormente como Twitter. "Los influencers cada día me sorprenden más..." escribió con dureza una usuaria.

Y es que, lo que realmente vio Melyssa se debía no a la suciedad del mar, sino a la diferencia de salinidad entre unas aguas y otras. Otro posible motivo por el cual una parte pareciera mucho más oscura que otra podría ser la diferencia de la temperatura del agua de una zona a otra.

Esto se conoce como 'barreras naturales' y poco tiene que ver con la contaminación a la que la creadora de contenido se refería. Y es que, no son pocos los motivos por los que el agua puede comportarse de esta manera. Los sedimentos, la fauna y flora del lecho marino y otros factores son los que hacen que se produzca este efecto óptico.

Ante la falta de conocimientos por parte de la exnovia de Tom Brusse, los internautas han aprovechado para criticar muy duramente a la joven. Desde quien asegura que "son inútiles" hasta quienes se lo toman con humor: "Es que la del lado derecho ya está lavada".

Mucho reírse de los influencers pero me apuesto lo que sea a que tú tampoco sabías que esa línea es lo que separa el bien del mal. https://t.co/ZrwRDK8OBI — 🎢Dramario🎢 (@dramario_) September 17, 2023

La línea que separa Cataluña de España https://t.co/6Kxttk13DO — Kiddo (@1tskiddo) September 17, 2023

Aunque, este no ha sido el único motivo por el cual se han burlado de Melyssa. Y es que su más reciente fotografía aparecía con unas sandalias que hacían sacar el ingenio a sus seguidores. "El dedo es el que separa los mares", escribía uno de ellos al ver cómo su meñique no estaba alineado con el resto de los dedos.