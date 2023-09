Cristina Pedroche vuelve al trabajo tras ser madre: "Habría preferido tener más tripita y estar mejor de la cabeza"

Cristina Pedroche, que se convirtió en madre de una niña el pasado 14 de julio, ha vuelto al 'trabajo'. El pasado viernes estuvo en el plató de Y ahora Sonsoles, que conduce Sonsoles Ónega, en Antena 3.

Allí, vestida de rosa fucsia y prácticamente recuperada del todo de su embarazo, habló con Sonsoles de sus proyectos laborales, pero, sobre todo, de su papel como madre y de todos los efectos que ello le ha producido, buenos y también malos.

Cristina empezó contando que "le hablo a todo el mundo como si fuera un bebé. No salgo mucho de casa. Solo estoy con mi hija. Me cogí 15 días antes para mentalizarme de todo y todavía no he vuelto al trabajo después de dos meses y medio. Voy saliendo poco a poco, me voy forzando".

Sobre la niña ha dicho que "es un ángel. Es muy buena, la niña se porta genial. No la pasa nada, pero yo estoy pensando en ella todo el rato. ¡Si es que hasta los 9 meses no sabe que es un ser independiente a mí! La ginecóloga y la pediatra temen cuando yo voy. Yo quiero saberlo todo y tomar las decisiones. Siempre tengo plan abcd. Pero las traigo locas", comentó riéndose.

También habló de su estado emocional. "Lloro todos los días un poquito. La maternidad es un viaje, yo también he nacido como madre. Tengo nuevos miedos y emociones. Soy feliz, es preciosa, me muero de amor. De repente estoy nerviosa, me meto para dentro, lloro. Mucho amor y muchas sombras. Me había preparado mucho, pero hasta que no lo vives… Lo que he aprendido estos dos meses es estar con buenas personas y madres que pasan por lo mismo. Con buenos profesionales que te ayuden a sentir el apoyo. Lo que más miedo me da es que le pase algo. Todo me da pena. Soy la niña de las penas. Me pongo a llorar porque la veo frágil y pequeña. Le doy lactancia y el ver cómo crece tan rápido a la semana es increíble. Preferiría no haber tenido tan poquita tripa después y estar mejor de la cabeza".

El balance de esta aventura es satisfactorio. "Yo estoy bien, poco a poco, estaré un poquito mejor. Tengo la ayuda de profesionales, de mi familia y de David (Muñoz, su marido), por supuesto. Estoy muy bien rodeada. Estoy feliz", concluye.

Cristina, que ha confirmado que dará las próximas Campanadas y que ya está plena creación del vestido que lucirá, dice su regreso se lo toma poco a poco: "Me lo voy a tomar con calma. Hoy he venido aquí (refiriéndose a las instalaciones de Atresmedia), la semana que viene igual no vengo, la siguiente a lo mejor un día... ".

Antes de irse, Cristina Pedroche lanzó un mensaje a la reina de quien admira cómo se cuida. "Me gustaría entrevistarla y preguntarle qué hace. Hace mucho fitness y muchas pesas. Está increíble. Me gustaría hablar con ella en privado. Bueno, o en público, lo que ella quiera. Es sobre salud, si es que se le ve. Lanzo desde aquí esa petición. Quiero saber cómo se cuida".