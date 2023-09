Cristina Pedroche se sincera sobre su parto sin epidural: "Me asusté cuando mi cuerpo empezó a empujar solo"

Dos meses después de haber dado a luz a su primera hija, Laia, Cristina Pedroche se ha sentado por primera vez en un plató de televisión. La presentadora ha compartido con Sonsoles Ónega cómo ha sido el proceso del parto, su preparación y cómo vive ahora su reciente maternidad.

Tal y como ha contado Pedroche en Y ahora Sonsoles, "quería saber lo que iba a pasar en cada momento" durante el parto, de ahí que hubiese aclarado todo tipo de dudas con su ginecóloga a lo largo de su embarazo. Por suerte, "fue todo perfecto, me sentí empoderada, animal, mamífera, fue increíble", se ha sincerado.

"Los gritos sin epidural son interesantes", ha comentado Pedroche a continuación, para asombro de Sonsoles Ónega. "Claro, es que tú fuiste a pelo, eres una valiente", ha valorado la presentadora del programa.

En este sentido, Cristina Pedroche ha explicado por qué decidió no poner la epidural durante el parto. "Yo quería sentirlo todo. Sin epidural tú notas cómo va retorciéndose para bajar, en qué fase del parto estás... me parecía maravilloso", ha valorado.

Eso sí, ha confesado que hubo un momento del parto en el que tuvo miedo: "Solo me asusté un segundo cuando mi cuerpo, solo, empezó a empujar, sin yo saber que iba a empujar. Me asusté y le dije a la matrona: ¿estoy empujando? Yo sabía que mi cuerpo iba a empujar solo, pero hasta que no lo vives...".

Fue en ese momento cuando le dijo a su pareja, el chef Dabiz Muñoz: "Me voy a morir, no puedo más, del dolor que sentía, la intensidad". Sin embargo, todo terminó bien. "Sonreí, ya está, ya lo he hecho", ha declarado con una sonrisa.

La presentadora también ha hablado sobre sus inseguridades ahora que ha sido madre. "Yo estoy feliz, miro a mi hija y me muero de amor, es perfecta. Pero de repente me pongo a llorar, y no sé por qué, de repente estoy asustada, estoy nerviosa, me hago pequeña, me meto para adentro... Muchas sombras. Muchas luces, pero también muchas sombras", ha enfatizado.

Respecto a su hija Laia, Cristina Pedroche ha reconocido que físicamente se parece más a su padre: "Tiene su nariz. Yo solo pedí que naciera morena, como yo, pero es muy blanquita, como él. Tiene los ojos grandes y oscuros, veo expresiones mías, pero cuando se queda quieta es que es como su padre. Ya tiene su gorrito de cocinera", ha dicho, de broma.

Pedroche también se ha referido a las críticas negativas que ha recibido tras ser madre. "Me dan por todo, haga lo que haga. El físico no lo es todo, estaba bien por fuera pero no por dentro. Hubiera preferido quedarme peor pero mejor mentalmente. Me critican de todas las maneras", ha admitido.