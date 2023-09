Una veintena de madres denuncia la difusión del falso desnudo de sus hijas realizado con inteligencia artificial

Al menos una veintena de familias de Almendralejo (Badajoz) ha denunciado la publicación y difusión de fotografías del falso desnudo de sus hijas realizado con inteligencia artificial. Se trata de imágenes de la cara de las víctimas, de entre 12 y 17 años, junto a un cuerpo desnudo, un montaje del que han sido víctimas niñas menores de edad y que está siendo investigado por la Policía.

Así lo ha denunciado la conocida ginecóloga Miriam Al Adib en su cuenta de Instagram tras enterarse de que sus hijas, de 14 y de 17 años, habían sido víctimas de este delito. La más pequeña le enseñó la propia fotografía, mientras que la mayor le comunicó que le habían dicho que también circulaba una imagen similar suya, aunque ella no la había llegado a ver. La doctora advierte de que estos hechos constituyen un "delito muy grave", al tiempo que recuerda a las jóvenes afectadas que "no tienen la culpa de nada".

"No sois conscientes del daño que habéis hecho a todas las chicas. Y además no sois conscientes del delito que es esto. Es un delito y muy grave", advierte en un vídeo colgado en Instagram en el que llama a la organización de todas las familias afectadas para tomar las medidas judiciales oportunas. En declaraciones a 20minutos, detalla que hasta el momento son 23 las familias movilizadas que se han visto afectadas por estos hechos, que comenzaron "en un grupo de Whatsapp de niños y empezaron a meter a mucha gente".

Por el momento, según le consta a Al Adib, se han presentado al menos siete denuncias "pero creemos que hay más, y va a haber más porque por ejemplo yo aún no he tenido tiempo de ir a la Policía". Advierte, además, de que hay muchas madres que no pueden denunciar por falta de prueba, ya que sus hijas borraron las fotografías al recibirlas.

Según denuncia la doctora, las fotografías, que son "muy realistas", podrían incluso haberse publicado en portales como "OnlyFans o alguna página pornográfica". "Circulan por Almendralejo y quizá también por pueblos de alrededor, pero no sabemos el alcance que pueden tener", admite. El abogado penalista y director de Rinber Abogados, Javier Rincón, considera que estos hechos podrían suponer un delito contra el honor y la propia imagen, que se puede recoger tanto en la jurisdicción civil, como en la penal y la constitucional. Rincón cree que "sin duda" este caso iría por la vía civil y descarta el delito de revelación de secretos y contra la intimidad.

La doctora Al adib, cuyo vídeo ha superado las 80.000 reproducciones en sus primeras 20 horas online, urge a los participantes de esta cadena a "parar ya" y cortar la difusión acudiendo a la Policía si les llega una imagen de estas.

Rincón añade que serían los propios autores los responsables, pero si son menores, la responsabilidad civil recaería en sus progenitores, que podrían tener que asumir multas de hasta 6.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales ocasionados. "Veo muy difícil el internamiento en un centro de menores" como pena, apunta.

Entre los comentarios del vídeo se puede leer el de otra usuaria cuya hija sufrió "algo parecido, incluso le intentaron hacer chantaje". "Fui a la policía en el minuto uno, la unidad de delitos informáticos son maravillosos. Nos dijeron que ya nos avisarían y así fue. Rastearon los teléfonos y se personaron en la casa del cerebro de la "broma" y se tomaron las medidas oportunas. Hay que denunciar y concienciar. No son bromas, son un delito y además, a veces el daño es irreparable", agrega.

El pasado mes de mayo, la cantante Rosalía denunció hechos similares. El hasta entonces desconocido rapero JC Reyes publicó en sus redes sociales un montaje fotográfico de la cantante en topless. Rosalía denunció con contundencia: "Ir a buscar clout [relevancia] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco". La cantante encontró un amplio apoyo social e incluso la ahora ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, se pronunció en su defensa. JC Reyes terminó pidiendo perdón y siendo expulsado de un festival.