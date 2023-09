Úrsula Corberó revela que padece un "retraso óseo de cinco años": "Tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35"

Con su retorno a Netflix en el papel de Rosa Peral, Úrsula Corberó ha conquistado de nuevo a los espectadores, que alaban especialmente el trabajo de la catalana en la miniserie El cuerpo en llamas, donde trabaja junto a Quim Gutiérrez y José Manuel Poga.

La intérprete, que se encuentra de promoción, ha confesado a María Guerra en La Script la enfermedad que sufre desde pequeña y con la que ha tenido que convivir toda la vida, ya que, ya en el colegio, le afectaba, por lo que no era una chica muy popular.

"No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años", ha desvelado la actriz. "Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35", ha aclarado.

Corberó, además, ha puesto ejemplos de lo que es tener este trastorno físico. "A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con 15, mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids", ha detallado.