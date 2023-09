En qué consiste el retraso óseo con el que vive Úrsula Corberó: "Tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35"

La actriz protagonista de "El cuerpo en llamas", Úrsula Corberó, ha confesado durante una entrevista en la Cadena Ser para promocionar su papel en la nueva serie de Netflix como Rosa Peral, la enfermedad que sufre desde pequeña y con la que ha tenido que convivir toda la vida: el retraso óseo.

Al ser preguntada por María Guerra, periodista y conductora del programa radiofónico 'La Script' sobre si era popular en el colegio, la popular intérprete española, conocida por sus papeles como Ruth Gómez en la serie juvenil 'Física o Química' o Tokio en 'La casa de papel', confesó: "No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35".

Justo en este sentido, la catalana puso dos ejemplos de lo que supone tener este trastorno físico. "A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con 15, mis amigas ya utilizaran la XS de Bershka y yo con la talla 14 de Zara Kids", detalló durante l charla. Pero, ¿en qué consiste el retraso óseo y cuáles son sus síntomas?

Qué es la edad ósea y cómo se mide

La edad ósea, que es el término correcto para referirse a lo que Úrsula Corberó definió como retraso óseo, muestra la maduración del esqueleto en un momento dado, según la página web Familia y Salud. No necesariamente tiene que coincidir con la edad real o cronológica del niño. Pero, una diferencia de más de un año entre una y otra puede indicar que hay un problema de crecimiento.

En cualquier caso, la edad ósea puede estar adelantada, retrasada o coincidente con la edad real. Para entenderlo mejor, "Los niños crecen gracias al cartílago de crecimiento que se halla en todos sus huesos. Dicho cartílago va calcificándose y cuando todo él se ha calcificado dejan de crecer."

La forma habitual de medir la edad ósea es con una radiografía de la mano. Se hace de la mano por la gran cantidad de huesos que hay en ella, cada uno con su cartílago de crecimiento. Además, por acuerdo se decidió que fuera la mano izquierda. Para cada año de edad hay un modelo de imagen radiológica, con el que se compara la radiografía del niño que se quiere estudiar. A través de la comparación de imágenes se sabe cual es la edad ósea. El conjunto de imágenes está recogido en un atlas. El más utilizado es el de Greulich y Pyle.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.