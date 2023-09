Joaquín Prat carga contra el "histrionismo" de 'Sálvame' y ensalza a Ana Rosa Quintana: "Acaba cansando"

Duras palabras de Joaquín Prat hacia Sálvame, el programa de las tardes cancelado por Telecinco después de 14 años de andadura. En una entrevista a El País, el conductor de Vamos a ver, el nuevo matinal de la cadena, ha señalado que "la elegancia nunca hay que perderla en televisión"." Eso me lo enseñó Ana Rosa. En determinados momentos, se ha perdido la elegancia, la educación y el saber estar", ha señalado el comunicador.

"¿Entonces Ana Rosa recuperará la elegancia para las tardes de Telecinco?", cuestiona la entrevistadora. Es ahí cuando el presentador se moja de lleno en lo que opina del extinto programa de las tardes.

"¿Es que se había perdido? ", se pregunta Joaquín. "Creo que marcará un punto de inflexión (se refiere a la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes). Sálvame es historia de la televisión por su innovación, pero… Me voy a mojar: el histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años".

Sobre la temporada pasada, ha admitido que acabó "agotado". "Encadenar El programa de Ana Rosa con Ya es mediodía era como conducir cuatro horas a 80 por hora y luego un tramo final en el que tenía que ir a 200, justo cuando estaba más cansado. Ha sido una temporada agotadora para mí".

"Me jode, porque me han dicho que me ha pasado factura con el espectador; que me veían más tenso y distante. No me gusta no estar a la altura de mi trabajo. Conozco los motivos, he reseteado y comienzo nueva etapa", ha reconocido.