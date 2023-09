Pocholo desvela por qué no está en 'GH VIP 8': "Pensé que estaba dentro, pero no pudo ser"

La tan esperada apertura de puertas de la casa de GH VIP en su octava edición dejó a muchos espectadores sorprendidos al no encontrar a uno de los nombres más rumoreados de la lista de concursantes: Pocholo Martínez-Bordiú. Ahora, el influencer y empresario ha querido desvelar los motivos por los que se quedó fuera del reality.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pocholo ha explicado que llegó "hasta el final" del proceso de selección para el programa, pero que no lograron llegar a un acuerdo económico para su participación. "Es alucinante que en busca de audiencia y siendo yo... esta gente no se ponga las pilas, digo yo", manifiesta.

"Vamos a seguir esta huella, que es una huella de GH VIP de este año. La he seguido, la he recorrido hasta el final y, al llegar al final de la huella, ¿qué ha pasado? Pues yo quería ir, pero a veces la ilusión que te ilusiona te desilusiona", lamenta.

"Quería ir porque la gente me lo pide, es divertido y me gusta hacer televisión, y os gusta verlo en casa. ¿Y qué ha pasado? Que no hemos llegado a un acuerdo económico", continua al confesar que deseaba ser parte de GH VIP.

De esta forma, el aristócrata asegura que lo tenía claro y estaba emocionado por la oportunidad. "Estaba con toda la potencia y la energía para ir y divertirme con vosotros. Pues nada, 'Pocho', a casita. Esta gente ha preferido a otra gente antes que yo. ¿Cómo es posible que por dos pesetas hayan preferido a otra gente?", se pregunta.

Pocholo ha reconocido que pensó que había asegurado su lugar en el programa: "Pensé que estaba dentro, pero no pudo ser", explica antes de reconocer que su descarte en el reality de Telecinco le ha dejado un "mal rollo" en el cuerpo.

"Hay maneras de divertirse solo o con vosotros. Yo quería ir, hoy jueves. ¿Qué ha pasado? Me he quedado en casa. Solamente voy a enseñaros lo que voy a hacer", ha apuntado antes de meterse en la piscina,