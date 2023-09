La víctima de 'La Manada' recurrirá la rebaja de condena con los mismos argumentos de la jueza que se negó a atenuar la pena

La abogada de la víctima de 'La Manada' anunció el pasado miércoles que recurriría la rebaja de condena confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Lo hará, según declaró a Europa Press, en línea con los argumentos que expuso una de las magistradas en su voto particular contra la atenuación de un año de prisión —de 15 a 14 años— a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

En el fallo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN argumentó que la condena impuesta por el Tribunal Supremo debe reducirse en aplicación de la nueva ley del 'solo sí es sí' —cuyas penas fueron reformadas posteriormente ante el goteo de rebajas de condenas—. Aunque la condena que se le impuso entonces sigue estando dentro de la nueva horquilla, en el TSJN se escudan en una precisión que hizo el alto tribunal a la hora de emitir su sentencia. El Supremo señaló entonces que imponía una pena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, por lo que los tres magistrados entienden que esa condena debe atenuarse, puesto que, con la nueva ley, se rebajó dicho mínimo "sensiblemente".

"Los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible", argumentaron en la sentencia, que contó con un voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez. Según esta última, en esa revisión de condena no se han tenido en cuenta las particularidades del caso ni la gravedad de los hechos, algo en lo que incidió el Supremo en su sentencia y a lo que va a acogerse la abogada de la víctima para recurrir esta decisión, de nuevo, ante el Supremo.

"Ese voto particular acoge todo lo que nosotras manifestamos a la hora de oponerse a esta concesión de rebaja de la pena que se había propuesto", aseveró la letrada Teresa Hermida, quien también contó que la rebaja de pena a uno de los agresores (Ángel Boza) ha provocado que su clienta esté "apenada, intranquila, disgustada y decepcionada por cómo hemos llegado a esta situación con la aplicación de la ley del 'sí es sí'".

El voto particular

"Para revisar una pena hay que revisar las variaciones que se han producido en la pena que se impone para respetar un principio de proporcionalidad, pero también tiene que atenderse a todos los elementos concurrentes que expone la sentencia que se ejecuta", detalla a 20minutos la magistrada del TSJN que presentó un voto particular a la rebaja de condena, Esther Erice.

Según explica, la pena inicial de 15 años no es más alta de la que se le podría imponer ahora aplicando la ley del 'sí es sí'. "Esos 15 años, ahora, está dentro de la horquilla que tiene un mínimo de 13 años y 1 día hasta los 18 años. Está en la parte inferior, y, por lo tanto, resulta imponible", argumenta la magistrada, que, aunque asegura respetar el criterio de sus compañeros, sostiene que esa atenuación de la pena es "discutible".

Considerar la gravedad de los hechos

Más allá de este asunto, Erice explica que sí que es verdad que una pena se puede bajar aunque sea imponible con la nueva ley. Pero solo si cuando se determinó la condena en la sentencia inicial se menciona expresamente que se quería imponer esa pena, "que no hay circunstancias agravatorias, o que considera que la pena no es grave y no debe exacerbarse".

Algo contrario precisamente a lo que dijo el Supremo en su día, cuando habló de "hechos muy graves" y señaló la "actitud posterior de los acusados posterior a los mismos". "Hay que complementar lo que nos dice la horquilla penal, que ha variado, con los criterios de determinación que hay en cada sentencia", reitera la magistrada, que considera que hay que huir de las equivalencias asimétricas.

"Es muy importante cómo se califican los hechos en la sentencia, la relevancia que da al hecho de que fuera una persona tan joven, agredida por cinco personas más voluminosas, de madrugada, en un lugar oscuro... todo aquello narrado en la sentencia y su conducta posterior", señala.

Una norma "problemática"

Preguntada por la ley del 'solo sí es sí' —que poco menos de un año después de haber entrado en vigor ya ha derivado en más de un millar de rebajas de condena—, la magistrada del TSJN reconoce que su aplicación "ha resultado problemática" y "ha dado lugar a distintos criterios e incluso a una reforma posterior" para paliar con esa disparidad en la interpretación de la ley.

"Pero estamos hablando de la parte penal, que es muy pequeña dentro de un texto que tiene otros aspectos que no se están analizando, pero que son de interés y muy positivos", concluye.