RTVE inicia el nuevo curso con una apuesta por la ficción y la parte digital y con el regreso de Pedro Ruiz y otros rostros célebres

RTVE presentó este jueves los contenidos de su nueva temporada televisiva en una ceremonia que tuvo lugar en la madrileña sala Fitz Club. En ella participaron los principales rostros que, un año más, darán vida al ente público, que en 2024 apuesta principalmente por las series y la oferta en la parte digital.

La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, señaló que la Corporación atraviesa "un momento emocionante" que pretende mantener a base de "divertir, entretener y por supuesto, a informar con el rigor de siempre" a la audiencia. Y así lo confirmó la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, quien se encargó de conducir la gala.

La 2 mantiene su apuesta por la cultura

La cita -que arrancó a ritmo de Nochentera, con Vicco sobre el escenario- informó que La 2 mantendrá sus espacios clásicos y no tan nuevos: el magacín Culturas2, que ahora se hará desde Sant Cugat con Tània Sarrias al frente, o el renovado concurso Cifras y letras, con Aitor Albizua. Se podrá disfrutar además de La matemática del espejo, Plano General, El condensador de fluzo, Un país para escucharlo y Órbita Laika.

Se mencionaron también Flash Moda, con Nieves Alvarez; Historia de nuestro cine, con Elena S. Sánchez; Versión Española, con Cayetana Guillén Cuervo y Saber y ganar, con Jordi Hurtado. El veterano presentador reconocía unos minutos antes a 20minutos lo gratificante que resulta "mantener una marca" con el paso del tiempo.

Para ello, el comunicador valoró que hay que intentar atraer a "todas las generaciones", algo por lo que RTVE apuesta alimentando cada vez más la rama digital -en la que más se mueven los jóvenes-. "Ahora programas como Saber y ganar se pueden ver online. Tenemos una forma de ver la tele distinta. Voy en el tren y en el móvil puedo ver el programa o cualquier cosa que desee", apuntó Hurtado.

RTVE Play, cada vez más fuerte

En este sentido, RTVE Play presentó sus novedades, entre las que está la segunda temporada de Ser o no ser; su primera ficción original, Esto no es Suecia; y LateXou, con Marc Giró, un espacio que brillará con un tono informal y divertido. Además, Make up stars aterrizará como un nuevo talent show de maquillaje presentado por Pilar Rubio, mientras Área 34, game show con influencers, abordará el cambio climático.

La 1 y la televisión 'que tú quieres'

Las mañanas tendrán, de nuevo, a Marc Sala y Silvia Intxaurrondo al frente de La Hora de La 1; a Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu en el magacín Mañaneros y a Mónica López en Ahora o nunca. Los presentadores celebraron en el evento estar un curso más en RTVE, que repite lema, la que tú quieres.

La ficción es una de las grandes apuestas de RTVE, que en la gala anunció la serie de época Salón de té, La moderna, que se suma al gran éxito La promesa, y el magacín La Plaza, presentado por Jordi González, junto a colaboradoras como Juncal Rivero y Mariló Montero. El presentador, que volvió a La 1 para ponerse al frente de Lazos de sangre, agradeció las nuevas oportunidades que el ente público le ofrece.

La plaza completará una franja en la que siguen los exitosos El Cazador, con Rodrigo Vázquez, y Aquí la tierra, con Jacob Petrus y Quico Taronji. Anne Igartiburu sigue los fines de semana al frente de Corazón.

Novedades en el 'prime time'

Dúos increíbles, que une a artistas de diferentes generaciones y actualiza con versiones la música en español, vuelve con Xavi Martínez y Julia Varela. Regresa también el talent de costura y diseño de moda Maestros de la costura con su sexta temporada y Saber vivir, con Jerónimo Fernández y Paula Sainz Pardo. Como en cada inicio de curso, una nueva entrega de MasterChef Celebrity puede verse en La 1 con Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y 15 famosos en las cocinas.

'El conquistador' suma fuerzas con La pija y la quinqui

Otra de las novedades es el estreno de El conquistador, uno de los grandes programas que prepara RTVE y que llega de la mano de Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi. El debate lo presentará Marc Calderó y contará con la labor de La pija y la quinqui, que pondrá además su grano de arena en las redes sociales.

Regresan Inés Ballester y Pedro Ruiz

Inés Ballester, que vuelve a conducir Cine de Barrio, no pudo ocultar su ilusión por volver a RTVE. Y especialmente por ponerse a los mandos de un programa que ya copresentó con Carmen Sevilla en 2010.

Por otra parte, otro gran regreso es el de Pedro Ruiz, que vuelve a La 1 después de 19 años con un especial que se emitirá próximamente que combinará entrevistas, humor, música y muchas sorpresas. Ruiz contó a 20minutos que el espacio se llamará Nada del otro mundo.

"Esta vuelta es en un sentido muy pacífico y muy divertido. El programa no tiene pretensiones, pero sí intenciones. No es un programa de comedias, pero sí de entrevistas. No es un programa de canciones, pero es todo eso a la vez. Espero que sorprenda, porque tiene cosas muy complicadas que finalmente hemos conseguido", dijo el presentador, que valoró que a la televisión de hoy en día "le falta verdad", algo de lo que no carecerá su programa: "Yo lo haré y no me pondrán ni un pinganillo. No me pone un pinganillo ni la Guardia Civil".

RTVE aplaude la música: vuelve el Benidorm Fest

RTVE ya prepara la tercera edición de Benidorm Fest, que celebrará su final el 3 de febrero de 2024 y que buscará reeditar el éxito de Chanel y Blanca Paloma. Muchos de los artistas de la pasada edición no se han querido perder la presentación de esta tarde. Tampoco ha faltado la pequeña Sandra Valero, que representará a España en Eurovisión Junior en Niza (Francia) el 26 de noviembre con la canción Loviu, que se estrena el próximo 3 de octubre. Unos días antes, el 16 de noviembre, RTVE estará en Sevilla para emitir la 24ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos, que por primera vez se celebran fuera de EE UU y que celebran la excelencia en la música latina en el mundo.