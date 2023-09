Ariana Grande rompe a llorar tras admitir que cometió un error al inyectarse "demasiado" ácido hialurónico en los labios

Ariana Grande ha apostado por la sinceridad en su último trabajo conVogue, un vídeo donde aparece mostrando su rutina de belleza facial. Esta es una de las propuestas más exitosas que la revista ofrece a las artistas que aceptan ponerse delante del espejo y mostrar su rostro al natural para luego maquillarlo a su gusto mientras charlan en YouTube.

En el clip, la artista, de 30 años, se deja ver sin filtros e ilusionada por dar a conocer sus trucos de belleza. De hecho, la sinceridad es tal que llega a echarse a llorar. Y es que la cantante reconoce que en el pasado confió demasiado en los retoques estéticos, algo de lo que se arrepiente.

"Voy a ser totalmente transparente como persona dedicada a la belleza, mientras me hago mis labios", explica en el vídeo, y añade: "Me he puesto un montón de relleno en los labios durante los años, igual que botox. Paré en 2018 porque sentí que era demasiado. Me sentí como que me escondía".

Entre lágrimas, Grande admite que acudió a los retoques para enfrentar sus inseguridades. "Durante mucho tiempo, la belleza fue una herramienta para esconderme", apunta.

"Durante años, ese fue el objetivo. Más pelo, más y más; cuanto más gruesa la raya del ojo... Todo eso puede ser bonito a veces, y todavía me gusta. Pero estar tan expuesta desde que era tan joven, especialmente cuando la gente tiene tanto que decir sobre tu aspecto y esas cosas desde que eres joven, es muy difícil saber qué es lo que merece la pena escuchar y qué no. Cuando tiene 17 años, no lo sabes realmente", añade.

Ahora piensa totalmente distinto. Incluso celebra el hecho de envejecer: "Espero que las líneas de mi sonrisa se hagan más y más profundas. Me río más y más, y creo que envejecer puede ser algo maravilloso".

Estas declaraciones llegan después de que su nombre copara los titulares de la crónica social por su divorcio con Dalton Gomez tras dos años de relación. Más tarde se supo que había iniciado una relación con Jonathan Bailey, su compañero en Embrujada.