El equipo de José Luis Sanz niega haber tenido conversaciones con Vox para formar un Gobierno de coalición en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha negado este miércoles haber mantenido conversaciones con el grupo municipal de Vox para que este entre a formar parte del Gobierno local, después de que los de Santiago Abascal hayan afirmado justo lo contrario.

Ha sido el delegado de Hacienda y Transformación Digital del Consistorio, Juan Bueno, quien ha salido al paso tras las declaraciones de la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, que en una entrevista con 7TV afirmó que la última vez que mantuvo una conversación con el alcalde, José Luis Sanz, unos días después de los comicios locales del 28 de mayo, "me dijo claramente que él consideraba que Sevilla necesitaba un gobierno estable y que no tenía ningún inconveniente en que participáramos dentro del gobierno", aunque las conversaciones, dijo, se retrasaron a septiembre ante la celebración de las elecciones generales del 23 de julio.

Peláez afirmó que a Vox le "sorprendería" que el PP no aceptara dicho Gobierno de coalición tras los pactos alcanzados en Murcia, Extremadura y numerosos ayuntamientos, ya que "desoiría el mandato de los ciudadanos", que han dicho que los sevillanos "no quieren políticos de izquierda y que no querían que el PP gobernara en solitario".

Bueno ha garantizado que el PP "no ha tenido ninguna reunión para hablar de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Sevilla. En ningún caso y con ningún partido, incluido Vox, nos hemos sentado para hablar de gobierno de coalición", ha remarcado el edil.

"Las palabras de Vox no sé en qué sentido van, pero les aseguro que no ha habido ninguna reunión en ese sentido", ha reiterado el también portavoz del PP en el Pleno municipal, que sí ha reconocido que "todo" aquello que el Gobierno municipal necesite hablar con el resto de grupos políticos "lo vamos a hacer, incluido los Presupuestos". Unas cuentas que, según dijo el propio Sanz, ya tienen un borrador que es "votable" por todos los partidos.

El PSOE habla de un "pacto oculto"

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, ha pedido que sea el propio alcalde quien dé explicaciones sobre los "pactos ocultos" que mantiene con Vox para "la entrada de este partido político en el gobierno de la ciudad".

"La ciudadanía debe conocer en qué términos se producirá esa entrada de Vox en el Gobierno municipal y los acuerdos políticos para los que Sanz ha ido abonando el terreno en estos tres meses, con decisiones que forman parte del ideario de Vox", ha añadido la concejal socialista en alusión, a "la supresión de las direcciones generales de Igualdad y Cultura o la de cualquier referencia a la Memoria Histórica dentro el organigrama municipal".

Gaya también ha afeado que, siempre según las declaraciones de Peláez, el PP haya condicionado esa entrada a una hipotética celebración de elecciones generales, "puesto que demuestra que prima los intereses de su partido por encima de los intereses generales de la ciudad de Sevilla". Por último, Gaya ha pedido a Sanz que "no se esconda" y "hable abiertamente" de cuáles son sus intenciones, plazos y competencias que asumiría Vox cuando entre en el gobierno de la ciudad.