El Ayuntamiento de Sevilla recupera su sistema informático interno tras el ‘hackeo’ y fija la vuelta a la normalidad a partir del 19

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el plan de recuperación de los sistemas informáticos que tras el ciberataque perpetrado el pasado martes por un grupo internacional de ciberdelincuentes obligó a apagar por "precaución" los cerca de 4.000 ordenadores y 800 servidores municipales que están distribuidos en más de 175 sedes físicas.

Se hará en dos fases. En la primera se van a restablecer los sistemas informáticos internos, es decir, la intranet, a la que tendrán acceso los funcionarios de manera progresiva. Se llevará a cabo desde este miércoles y hasta el martes 19 de septiembre, fecha fijada para el comienzo de la segunda fase y la vuelta a la normalidad, en la que los ciudadanos podrán empezar a realizar gestiones de manera telemática a través de la administración electrónica, si bien, algunos servicios electrónicos se activarán de manera puntual "antes de lo previsto", como es el caso de las inscripciones de la Carrera Nocturna del Guadalquivir, que se celebrará el próximo 29 de septiembre.

Así lo ha explicado el delegado de Transformación Digital, Juan Bueno, tras informar que el análisis forense de la situación está "prácticamente finalizado", al tiempo que ha detallado que el informe concluye que "no se ha detectado evidencia alguna de fuga de información del Ayuntamiento hacia el exterior" y ha reiterado que, con una certeza del 99%, no se han visto afectados los datos personales de los ciudadanos, puesto que, como avanzó la semana pasada, los ordenadores atacados eran antiguos y solo contenían programas y aplicaciones que ya se estaban migrando a servidores nuevos.

El delegado municipal ha destacado también que la paralización total de los servicios durante los últimos seis días se ha producido con objeto de "realizar un análisis exhaustivo" y un trabajo de "securización", que si bien "no garantiza al cien por cien la seguridad absoluta, minimiza al máximo posible la posibilidad de un nuevo ataque", ha puntualizado el edil, que ha reiterado además que el ciberataque ha afectado únicamente a "algunos sistemas concretos". Cabe recordar que este se originó en tres equipos informáticos de un mismo usuario, perteneciente a un funcionario de la Policía Local, a quienes los piratas robaron sus claves para acceder a los programas del ordenador a los que el efectivo local tenía autorización.

Bueno ha puesto en valor el "trabajo ímprobo" que los técnicos han realizado "en tiempo récord". No obstante, ha recalcado que el Consistorio "ha priorizado extremar las medidas se seguridad a acelerar una puesta en marcha que pudiese acarrear una nueva recaída. Con esa premisa "hoy empieza la puesta en marcha de los servicios que se realizará de manera progresiva", ha abundado Bueno, que ha concretado la primera fase, que abarcará la puesta en marcha de todos los servicios informáticos del Ayuntamiento, a excepción de los de la administración electrónica, es decir, los que se prestan por internet. "Ponemos en marcha intranet pero no internet", por lo que la ciudadanía aún no podrá realizar trámites electrónicos. Será a partir de una segunda fase, para la que el delegado municipal ha fijado el martes 19 de septiembre sin detallar más datos.

Hasta esa fecha los sevillanos tendrán que seguir dirigiéndose de manera presencial a la administración, y serán los funcionarios quienes de manera telemática puedan tramitar las diferentes gestiones. A modo de ejemplo, están operativos, entre otros servicios, la Agencia Tributaria, el Registro, el Padrón, los Puntos de Atención al Ciudadano y el Cementerio, hasta los sistemas de gestión de recursos humanos o contabilidad, con algunas salvedades. Ello se debe, además de a una medida de "precaución" como ha mencionado el delegado, a que los aplicativos de la administración electrónica requiere en muchos casos de la conexión con otras administraciones lo que obliga al Ayuntamiento a certificar que los sistemas en cuestión no presenten riesgo, y del mismo modo, estas tendrán que autorizar el acceso a los mismos, una cuestión que puede llevar "algunos días", ha aclarado el edil.

Además, el delegado municipal ha vuelto a pedir disculpas a los ciudadanos que se están viendo de alguna forma perjudicados por el sistema operativo del Ayuntamiento. Ha recalcado la buena noticia que supone el restablecimiento de los servicios y la vuelta a la normalidad, al tiempo que ha reiterado su agradecimiento al grupo de trabajo, conformado por la dirección de transformación digital del propio Ayuntamiento, funcionarios de otros servicios del Consistorio, miembros del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y por un grupo de expertos de Telefónica.

Los hackers no han vuelto a enviar mensajes

Una de las aristas del ciberataque era el rescate millonario que habían pedido los ciberdelincuentes. Los hackers lanzaron un ataque informático contra la sede electrónica del Ayuntamiento el pasado martes, activando todas las alarmas en el Consistorio. Reclamaron el pago de un rescate de hasta cinco millones de euros, si bien posteriormente lo rebajaron a 1,5 y, finalmente a uno. Lo hicieron a través de mensajes encriptados y argumentando la petición de esa cuantía para equipararla a los "daños que hayan podido ocasionar", según informó el propio delegado. La respuesta del Ayuntamiento fue contundente, no iban a pagar. "En ningún caso se negociará con ciberdelincuentes" destacó Bueno, al tiempo que recalcaba que "no podemos aceptar chantajes de delincuentes". Después de esta respuesta, según el concejal, no han vuelto a recibir ningún mensaje de Lockbit, el grupo Holandés al que el Ayuntamiento ha responsabilizado del ataque. "No se han vuelto a comunicar con nosotros" y si lo hicieran, "no abriríamos el mensaje", ha concluido el delegado.